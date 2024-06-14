Чимало людей заглиблюються у філософію фен-шуй – стародавню китайську практику щодо облаштування простору.

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Вона має забезпечити душевний спокій та задоволення, а одну з головних ролей відіграє не лише розташування предметів у будинку, але й рослини. Таким найпопулярнішим вазоном вважається грошове дерево, тож далі розповімо вам, чи справді воно допомагає та що собою являє.

Що треба знати про грошове дерево

Грошове дерево називається Крассула чи товстянка. Це є сукулент, який схожий на дерево бонсай. За ним досить легко доглядати, тож підійде для новачків. Листочки рослини нагадують монети, тому люди почали називати його грошовим деревом.

Вазон дарують на новосілля або бізнесменам-початківцям. Крассула символізує початок нового життєвого шляху та чогось великого. Згідно з фен-шуєм дерево слід розташовувати у південно-східному кутку будинку.



За прикметами грошове дерево привертає благополуччя / Фото Pexels

Чи можна тримати вдома грошове дерево

За прикметами, якщо з грошового дерева опадають листя, то це означає, що в будинку утворилася негативна енергія, а на господаря чекають фінансові витрати. У такому випадку дерево треба розташувати в іншому місці.

Кажуть, що грошове дерево здатне відновити позитивну енергію в будинку та забезпечити щастя. Щоб дерево добре росло, його варто пересаджувати в горщик більшого розміру. Якщо цього не зробити вчасно, то разом з квіткою можуть зникнути й гроші.

Щоб вазон був заряджений грошовою енергією, під час посадки на дно горщика треба поставити три монетки різного номіналу.

Втім деякі експерти кажуть, що вдома не можна тримати грошове дерево. Вся справа в листі, яке містить мишак, тож становить загрозу для дітей чи домашніх улюбленців. У такому випадку рослину треба поставити у важкодоступне місце чи позбутися від неї.