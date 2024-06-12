Серед величезної різноманітності декоративних кущів не так вже й складно підібрати для себе цікаві і естетичні варіанти. І чимало з них навіть не потребуватимуть надто складного догляду, тож виростити їх під силу навіть новачкам або людям, які не мають надто багато часу.

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Бузок

Бузок – це перевірена класика, адже його українці висаджують в себе на ділянках вже протягом років. Він гарно виглядатиме і в саду, і у дворі, і біля будинку.

Що ж до догляду, то бузку його потрібно зовсім небагато. Саджанці приживаються у різних типах ґрунту, якщо їх не забувати рясно поливати, а для цвітіння не потрібно використовувати жодні додаткові стимулятори. Якщо ж ви знайдете час хоча би раз на сезон внести мінеральні підживлення, тоді можете розраховувати на максимально пишне цвітіння.

Горобинник

Якщо дивитися саме на листя та цвіт, тоді кущ дуже сильно нагадує горобину. Але в ньому все ж є і ціла низка переваг, завдяки яким саджанці рослини незмінно залишаються популярними. Період цвітіння рослини припадає на літо та може тривати досить довго – протягом кількох місяців.

Також чагарник може виконувати роль живого загородження. Рослина росте і в тіні, і в сонячній зоні та не вимагає особливого догляду.

Шипшина

Цей варіант ідеально підійде для людей, які дотримуються принципу "дачі вихідного дня" – тобто приїздять на ділянку раз на тиждень, щоб просто відпочити.



Шипшина дуже невибаглива / Фото Pexels

Шипшині не потрібна постійна турбота від людини, і вона може місяцями рости без додаткових поливів. А якщо зрідка падає дощ, тоді про них взагалі можна не перейматися. Втім, якщо ви все ж внесете добрива та будете її час від часу поливати, декоративність рослини значно зросте.

Форзиція

Це – практично ідеальні кущі для дачі, адже вони багаторічні і дуже невибагливі. Також форзиція досить витривала і виглядає приємно. Цей кущ – окраса будь-якого весняного саду, адже цвіт на ньому з'являється дуже рано – задовго до решти квітів та рослин.

Спірея

Ви можете знайти сорти, які будуть квітнути восени чи навесні. Але цей багаторічний кущ точно прикрасить ваш сад, а також не буде вимагати від вас догляду. Він надзвичайно стійкий до хвороб, немає проблем із морозостійкістю та мириться з будь-яким ґрунтом.