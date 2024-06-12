Туї здатні прикрасити будь-який двір, однак садівники досить неоднозначно ставляться до посадки туї на ділянці, пишуть Поради 24.

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Чи можна садити туї на подвір'ї

Згідно з повір’ям, туя притягає негативну енергетику в оселю та хвороби. Саме тому її так не рекомендовано садити біля вікон та будинку. Кажуть, що якщо тую посадить молода дівчина, то вона тривалий період не зможе вийти заміж та народити дітей. Та здебільшого це є міфом, тому вірити в таке не варто.

Якщо ж ви не вірите в прикмети, то варто звернути увагу на те, що туя небезпечна для дачної ділянки. Кущі туї збіднюють ґрунт, створюють тінь на ділянці, руйнують фундамент будівлі та садові доріжки. Також туя є небезпечною для садових дерев.



Туї не варто саджати на подвір'ї / Фото "Епіцентр"

Квіти, овочі чи плодові чагарники, що висаджені біля туї, не будуть ні рости, ні плодоносити. Яблуні, груші чи сливи найчастіше гинуть біля туй. Особливо найважче таке сусідство переносить груша. Доросла туя є досить високою рослиною, тому буде давати тінь, перешкоджаючи повноцінному росту висадженим поруч деревам.

Виявляється, туя містить терпени, які є сильними алергенами. Вони викликають подразнення слизових оболонок, свербіж, кашель, нежить, сльозотечу й чхання. Особливо сильно алергія на тую припадає в період цвітіння – на квітень-травень.