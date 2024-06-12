Туи способны украсить любой двор, однако садоводы довольно неоднозначно относятся к посадке туи на участке, пишут Porady 24.

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Можно ли сажать туи во дворе дома

Согласно поверью, туя притягивает негативную энергетику в дом и болезни. Именно поэтому ее так не рекомендуется сажать возле окон и дома. Говорят, что если тую посадит молодая девушка, то она длительный период не сможет выйти замуж и родить детей. Но в основном это миф, поэтому верить в такое не стоит.

Если же вы не верите в приметы, то стоит обратить внимание на то, что туя опасна для дачного участка. Кусты туи обедняют почву, создают тень на участке, разрушают фундамент здания и садовые дорожки. Также туя является опасной для садовых деревьев.



Туи не стоит сажать во дворе / Фото "Эпицентр"

Цветы, овощи или плодовые кустарники, высаженные возле туи, не будут ни расти, ни плодоносить. Яблони, груши или сливы чаще всего погибают возле туй. Особенно тяжело такое соседство переносит груша. Взрослая туя является достаточно высоким растением, поэтому будет давать тень, препятствуя полноценному росту высаженным рядом деревьям.

Оказывается, туя содержит терпены, которые являются сильными аллергенами. Они вызывают раздражение слизистых оболочек, зуд, кашель, насморк, слезотечение и чихание. Особенно сильно аллергия на тую приходится в период цветения – на апрель-май.