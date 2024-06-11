Вероятно, огурец – это одно из самых популярных растений, которые выращивают огородники у себя на участках. Однако порой растение может и огорчить дачников – из-за того, что плоды приобретают неприятный горький привкус.

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Почему огурцы становятся горькими

Если условия для роста огурцов оказываются достаточно неблагоприятными, он начинает вырабатывать токсичное соединение, что и придает плодам горечь. Это вещество синтезируется в листьях, а уже после этого распределяется по всему растению, накапливаясь в корневой системе.

Вот несколько распространенных причин горечи огурцов:

резкая смена погоды;

чрезмерный полив;

недостаток полива.

Для того, чтобы сбалансировать полив, вам нужно прежде всего проводить его вечером, а также следить за влажностью земли. Вода должна быть на глубине в 15 сантиметров, не меньше и не больше.



Огурцы горчат из-за неправильного полива / Фото Pexels

Что делать, чтобы огурцы не горчили

Если же исправить полив времени уже нет, и огурцы уже приобрели неприятный привкус, не стоит опускать руки. С этим явлением на самом деле можно достаточно легко справиться, если вы знаете правильные способы.