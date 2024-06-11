Певно, огірок – це одна з найбільш популярних рослин, які вирощують городники у себе на ділянках. Проте часом рослина може і засмутити дачників – через те, що плоди набувають неприємного гіркого присмаку.
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Чому огірки стають гіркими
Якщо умови для зростання огірків виявляються досить несприятливими, він починає виробляти токсичну сполуку, що і надає плодам гіркоти. Ця речовина синтезується у листі, а вже після цього розподіляється по всій рослині, накопичуючись у кореневій системі.
Ось кілька поширених причин гіркоти огірків:
- різка зміна погоди;
- надмірний полив;
- нестача поливу.
Для того, щоб збалансувати полив, вам потрібно перш за все проводити його ввечері, а також слідкувати за вологістю землі. Вода має бути на глибині у 15 сантиметрів, не менше і не більше.
Огірки гірчать через неправильний полив / Фото Pexels
Що робити, аби огірки не гірчили
Якщо ж виправити полив часу вже немає, і огірки вже набули неприємного присмаку, не варто опускати руки. З цим явищем насправді можна досить легко впоратися, якщо ви знаєте правильні способи.
- Вимочування. Це – дуже популярний спосіб прибрати гіркоту. Овочі потрібно вимочити у холодній воді, попередньо зрізавши кінці з обох сторін. Процедуру потрібно проводити протягом 3 – 6 годин.
- Сіль. Якщо огірки потрібні для якоїсь страви терміново, тоді ви можете розрізати їх вздовж, посипати сіллю та залишити на пів години. Після цього потрібно змити сіль, а самі огірки залишити у холодній воді ще на 5 хвилин.
- Очищення. Ну і найпростіший і найшвидший спосіб – просто почистити шкірку огірка. Зазвичай гірка речовина міститься саме у верхній частині, а у м'якоті гіркота практично не відчуватиметься.