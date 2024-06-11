Певно, огірок – це одна з найбільш популярних рослин, які вирощують городники у себе на ділянках. Проте часом рослина може і засмутити дачників – через те, що плоди набувають неприємного гіркого присмаку.

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Чому огірки стають гіркими

Якщо умови для зростання огірків виявляються досить несприятливими, він починає виробляти токсичну сполуку, що і надає плодам гіркоти. Ця речовина синтезується у листі, а вже після цього розподіляється по всій рослині, накопичуючись у кореневій системі.

Ось кілька поширених причин гіркоти огірків:

різка зміна погоди;

надмірний полив;

нестача поливу.

Для того, щоб збалансувати полив, вам потрібно перш за все проводити його ввечері, а також слідкувати за вологістю землі. Вода має бути на глибині у 15 сантиметрів, не менше і не більше.



Огірки гірчать через неправильний полив / Фото Pexels

Що робити, аби огірки не гірчили

Якщо ж виправити полив часу вже немає, і огірки вже набули неприємного присмаку, не варто опускати руки. З цим явищем насправді можна досить легко впоратися, якщо ви знаєте правильні способи.