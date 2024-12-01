Эти 5 вещей на кухне притягивают бедность и неудачи: время от них избавиться

Кухня – это место, имеющее достаточно сильную энергетику. И для того, чтобы она действовала вам только на пользу, нужно убедиться, что вы не храните там некоторые запретные предметы.

Кухня – это едва ли не самое важное помещение в доме, поэтому к тому, что вы туда ставите, нужно относиться внимательно, сообщает 24 Канал. И некоторые вещи лучше немедленно переставить в другие комнаты, или же и избавиться от них вообще.

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Испорченные продукты

Просроченная пища может негативно влиять на ваше финансовое благополучие. И эксперты по эзотерике убеждают, что отношение к запасам нужно обязательно пересмотреть, чтобы исключить скопление всех испорченных продуктов на кухне.

Пустые емкости

Специалисты убеждены, что не стоит держать на кухне слишком много пустых контейнеров для продуктов или стеклянных банок. В сосуде обязательно должно что-то быть – крупа, соль или сахар, или другая пища.

Пустые емкости могут привести к застою энергетики на кухне, а лишний хлам может притягивать бедность и проблемы.

Остановившиеся часы,

Часы на кухне могут быть достаточно полезными, но только до того момента, пока они действительно показывают время. А вот испорченную вещь держать дома не стоит – она притягивает негативную энергетику в ваш дом и может провоцировать бедность и застой во многих сферах жизни.



Сломанные часы на кухне держать не стоит / Фото Pexels

Сломанные вещи

Если вы любите держать дома и на кухне в частности сломанные вещи на случай, если когда-то дойдут руки их отремонтировать, тогда лучше заняться этим прямо сейчас, или же просто выбросить их.

Разбитые чашки и тарелки могут приносить проблемы, поэтому лучше сразу же их отложить в мусорку, а не пытаться склеить.

Сухие цветы

Даже красивым букетам из засушенных цветов совсем не место на кухне – они могут привести к бедности и неприятным последствиям для вашего финансового благополучия. На кухне вообще лучше держать только живые цветы в горшках.