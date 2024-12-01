Ці 5 речей на кухні притягують бідність та невдачі: час їх позбутися

Кухня – це місце, що має досить сильну енергетику. І для того, щоб вона діяла вам тільки на користь, потрібно переконатися, що ви не зберігаєте там деякі заборонені предмети.

Кухня – це чи не найважливіше приміщення у домі, тож до того, що ви туди ставите, потрібно ставитися уважно, повідомляє 24 Канал. І деякі речі краще негайно переставити у інші кімнати, або ж і позбутися їх взагалі.

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Зіпсовані продукти

Протермінована їжа може негативно впливати на ваше фінансове благополуччя. І експерти з езотерики переконують, що ставлення до запасів потрібно обов'язково переглянути, аби виключити скупчення усіх зіпсованих продуктів на кухні.

Порожні місткості

Фахівці переконані, що не варто тримати на кухні надто багато порожніх контейнерів для продуктів чи скляних банок. У посудині обов'язково має щось бути – крупа, сіль чи цукор, або ж інша їжа.

Порожні місткості можуть призвести до застою енергетики на кухні, а зайвий мотлох може притягувати бідність та негаразди.

Годинник, що зупинився

Годинник на кухні може бути досить корисним, але тільки до того моменту, поки він справді показує час. А ось зіпсовану річ тримати вдома не варто – вона притягує негативну енергетику у ваш дім та може провокувати бідність та застій у багатьох галузях життя.



Зламаний годинник на кухні тримати не варто / Фото Pexels

Зламані речі

Якщо ви полюбляєте тримати вдома і на кухні зокрема зламані речі на випадок, якщо колись дійдуть руки їх відремонтувати, тоді краще зайнятися цим прямо зараз, або ж просто викинути їх.

Розбиті чашки і тарілки можуть приносити негаразди, тож краще відразу ж їх відкласти в смітник, а не намагатися склеїти.

Сухі квіти

Навіть красивим букетам із засушених квітів зовсім не місце на кухні – вони можуть призвести до бідності та неприємних наслідків для вашого фінансового благополуччя. На кухні взагалі краще тримати тільки живі квіти у горщиках.