Эти 5 вещей притягивают в дом "мертвую" энергию: лучше избавиться от них сразу же

Эзотерики предупреждают, что каждая вещь, которая оказывается в вашем доме, имеет свою энергетику, и далеко не всегда она положительная. Поэтому если вы хотите, чтобы дом был островком спокойствия, нужно избавиться от нескольких предметов.

К сожалению, иногда дома становятся хранилищем не только нужных и полезных вещей, но и таких, что давно потеряли функциональность, и теперь только притягивают негатив в дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому по возможности лучше сразу избавляться от таких вещей.

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Сломанные бытовые вещи

Если вы держите дома несколько приборов, что уже не работают, стоит достать их сейчас. Оцените, что можно отремонтировать, а что – уже нет. И вещи, которые не подлежат ремонту, стоит сразу же отправить на свалку – они только уничтожают положительную энергетику в доме.

Старые платья

Очень часто люди откладывают одежду на потом, ожидая правильного случая, веса или чего-то другого. Впрочем, старая одежда, даже тот, который ни разу не надевали, может принести немало неприятностей. Она имеет "мертвую" энергетику, что может привлечь проблемы и ссоры в дом.

Рога оленя и ракушки

Держать дома части мертвых животных – это плохая примета. Считается, что такие сувениры могут легко принести болезни и упадок. Ракушки же могут как бы "вымести" из вашего дома все счастье и удачу – поэтому лучше отказаться от таких "подарков" моря.



Ракушки нельзя держать дома / Фото Pexels

Старые календари

Только что закончился год, календарь стоит отправлять в помойку. Считается, что он задерживает человека в прошлом, блокирует новые положительные возможности и даже может негативно влиять на финансовый успех.

Картины с изображениями катастроф

Если у вас на стене висит картина с кораблекрушением, стоит задуматься над тем, чтобы убрать ее из дома. Такой символ точно не принесет счастья – вместо этого только притянет в дом ссоры и конфликты, а также беду.