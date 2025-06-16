Ни за что не храните дома эти 7 вещей: притягивают нищету и бедность
- Эзотерики считают, что некоторые предметы в доме, такие как треснувшее зеркало, сломанная техника и старая одежда, могут притягивать негативную энергию и бедность.
- Среди других нежелательных вещей – мрачные картины, старый веник, чучела и сухой камыш, которые также имеют негативную энергетику.
Эзотерики убеждены, что к хранению вещей в своем доме нужно относиться ответственно и внимательно – ведь каждый предмет имеет свою неповторимую энергетику.
Если вы думали над тем, чтобы перебрать вещи в своем доме и избавиться от лишних, есть несколько, на которые нужно обратить первоочередное внимание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Все дело в том, что эти вещи притягивают в ваш дом нищету и бедность.
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Зеркало с трещинами
Треснувшее зеркало может принести негатив в дом. Также верят, что зеркала – это настоящие порталы в мир потустороннего, и поэтому очень важно следить за тем, чтобы зеркало оставалось целым.
А вот если на нем появляются трещины, тогда в дом может проникнуть негатив и даже нечистая сила. Как только вы заметите повреждения на стекле, от зеркала стоит избавиться.
Мрачные картины
Не стоит держать в доме рисунки, изображающие поваленные и мертвые деревья. Верят, что в доме, где есть такие картины, не будет денег и согласия, зато будет царить негатив и возникать скандалы.
Сломанная техника
Если у вас дома есть большая бытовая техника, например стиральная машина или телевизор, что уже не работает, держать ее в квартире не стоит. Нужно или отремонтировать вещь, или выбросить ее, ведь нерабочая техника может привлечь в дом бедность.
Сломанную технику держать дома нельзя / Фото Pexels
То же касается старых телефонов, ноутбуков и компьютеров – не стоит накапливать их дома.
Старый веник
Верят, что веник – это главный оберег дома. Но когда он становится старым и изношенным, может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому как только вы покупаете новый веник, старый нужно выбросить, ведь два веника в одном доме – это очень плохая примета.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, как правильно избавиться от старого веника, чтобы он не притягивал несчастья.
Чучела, шкуры и рога
Приметы утверждают, что дома нельзя хранить даже пустые раковины моллюсков, что часто привозят с моря, что уж говорить о рогах и чучела – они имеют очень негативную энергетику и могут навредить человеку и спровоцировать проблемы со здоровьем.
Сухой камыш
Хранить дома сухой камыш – это далеко не лучшая идея. По поверьям, это растение предсказывает вдовство, смерть или тяжелую болезнь, поэтому лучше оставить камыш за порогом.
Старая одежда
Не стоит хранить дома старые вещи в надежде, что когда-то вы снова их оденете. Верят, что в доме, где есть очень много старых вещей, люди могут часто болеть и ссориться.