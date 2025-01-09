5 вещей, которые никогда нельзя класть в карман: притянете к себе беду

Карманы – это обычные элементы практически любой одежды, но о них существует немало примет. И некоторые вещи класть туда точно не стоит.

Несмотря на то, что карманы – это идеальное место для хранения многих безделушек, такой подход может принести проблемы в жизнь, сообщает 24 Канал. Поэтому убедитесь, что вы не кладете туда ничего лишнего.

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Монеты

Считается, что если класть монеты в карманы, тогда в доме не будет водиться денег. Поэтому гораздо лучше будет хранить все мелкие деньги в кошельке, вместо того, чтобы раскладывать их по карманам различной одежды.

Кроме того, деньги любят учет и порядок, и если вы будете носить их в кармане, можно лишиться не только своих сбережений, но и удачи.

Фотографии

Не стоит носить фотографии своей семьи или близких людей в кармане – это может привести к проблемам в жизни этих людей. Особенно опасно, если фотография случайно повредится, что в кармане очень вероятно. Лучше найти для фотографии другое место – в кошельке или дома на столе или на полке.



Фото не стоит носить в кармане / Фото Pexels

Сломанные вещи

Среди всех вещей, что не работают, есть несколько особо опасных, которые никогда нельзя класть в карман – это сломанные часы и порванное ожерелье. Ношение таких предметов может привести к бедности, неудач и конфликтов.

Острые вещи

Народные приметы утверждают, что носить ножи, булавки и ножницы в кармане не стоит – так можно привлечь в жизнь опасность и лишиться гармонии в отношениях с близкими.

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Чеки

Билеты на транспорт и чеки из магазинов нужно или хранить в специально отведенном месте, или выбрасывать сразу. Если же постоянно носить их в кармане, это может привести к финансовым трудностям и другим проблемам.