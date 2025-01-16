Ни за что не одалживайте эти 5 вещей: притянете неудачу в дом

Эзотерики убеждены, что каждая вещь имеет свою энергетику, влияющую на владельца. И если вещь одолжить, она может забрать проблемы у другого человека и передать их вам.

Некоторые вещи не советуют одалживать даже самым близким людям, а просто знакомым – и подавно, сообщает 24 Канал. Поэтому чтобы не привлечь к себе случайно беду и беду, нужно запомнить запрещенные предметы.

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Украшения

И драгоценные металлы, и камни могут очень быстро впитывать в себя энергию владельца. Поэтому никогда не советуют носить чужие украшения – так вы можете получить чужие проблемы и беду.

И когда вы занимаете серьги или кольцо, вы примете их обратно с чужой энергетикой, и вы никогда не знаете, какой именно она будет.

Одежда

Многие женщины обмениваются одеждой со своими подругами, однако это может стать очень неприятной приметой. Вещи, как и украшения, очень плотно прилегают к телу, а значит, вроде бы могут впитывать энергетику человека. Если вы отдадите свою одежду, даже временно, то можете случайно отдать и часть себя.

Для того же, чтобы избежать всех негативных последствий, можно "продать" вещь за символическую сумму – монетку. Тогда вы как бы разрываете энергетическую связь.

Хлеб

Одалживать хлеб не стоит – его можно дать только насовсем, не ожидая возврата. Кроме того, нельзя давать хлеб и после захода солнца, а также передавать его через порог.



Хлеб нельзя одалживать / Фото Pexels

Если же нарушить эти предупреждения, можно привлечь в свой дом беду и навлечь на себя немало проблем.

Посуда

Посуда как бы символизирует удачу в вашем доме. И если человек, которому вы ее одолжите, разобьет тарелку или чашку, это может навлечь проблемы на дом. Кроме того, неудачи вроде бы начнутся и в случае, если посуду вам вернут пустой.

Веник

С веником издавна связано немало поверий – его раньше вроде бы использовали для наведения сглаза, поэтому одалживать его чужому человеку не стоило, ведь это могло обернуться бедой для целого дома. Нельзя также держать в доме больше, чем один веник – это может привести к длительным финансовым трудностям.