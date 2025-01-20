Сломают стиральную машинку в мгновение ока: никогда не кладите эти 5 вещей в барабан

Стиральная машина – это важный прибор в доме, без которого обойтись очень непросто. Но для того, чтобы он работал долго и исправно, нельзя класть туда некоторые вещи.

Многие кладут в стиральную машинку все вещи без разбора, даже не думая о последствиях, сообщает 24 Канал. И такой подход может привести к тому, что прибор придется заменять или ремонтировать быстрее, чем вам бы хотелось.

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Костюмы, пиджаки и галстуки

Если вы не знаете, как постирать пиджак, на этикетке которого написано, что стирать его нельзя – лучше отнести его в химчистку и довериться профессионалам. Попытка постирать его самостоятельно приведет только к порче вещи, и вы не сможете носить ее повторно. Кроме того, есть риск, что вещь осядет.

Водонепроницаемая одежда

Прежде всего, она может и не очиститься как следует во время стирки в машинке. Во-вторых, во время цикла он будет слишком сильно удерживать в барабане воду, и поэтому цикл может сбиться, а это рано или поздно приведет к поломке вашего прибора.

Маленькие вещи

Как понять, что вещь слишком маленькая, чтобы стирать ее в машинке? Считается, что если она меньше перчаток, лучше стирать ее вручную, а не использовать стиральную машину. Перед стиркой также нужно обязательно проверять карманы и извлекать безделушки, ведь они могут засорить слив, что также приведет к поломке прибора.



Маленькую одежду стирать в машинке не стоит / Фото Pexels

Одежда со стразами

Категорически запрещено стирать в машинке платья, юбки, пиджаки или любые другие вещи, которые имеют пайетки или страз. Пришитый декор может легко оторваться и оставить дырку на одежде, которая из-за мощности барабана машинки легко увеличится в размере.

Если же украшения не пришиты, а приклеены, это не лучше – горячая вода во время стирки может легко растворить клей. Если же маленькие детали попадут дальше барабана в стиральную машину, это может привести к поломке вашей машинки.

Одежда с шерстью животных

Если отправить в стиральную машинку такую вещь, она выйдет после стирки такой же загрязненной – а также в шерсти будут и все другие вещи, что вы поместили в барабан. Но это не самое страшное – шерсть может легко оказаться в сливных трубах, из-за чего они могут забиться. Поэтому опытные владельцы домашних любимцев знают, что перед стиркой всю шерсть нужно снять валиком, а уже потом класть вещи в стиральную машину.