Зламають пральну машинку в мить: ніколи не кладіть ці 5 речей в барабан

Пральна машина – це важливий прилад в домі, без якого обійтися дуже непросто. Та для того, аби він працював довго та справно, не можна класти туди деякі речі.

Чимало людей кладуть до пральної машинки усі речі без розбору, навіть не думаючи про наслідки, повідомляє 24 Канал. Та такий підхід може призвести до того, що прилад доведеться замінювати чи ремонтувати швидше, ніж вам би хотілося.

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Костюми, піджаки та краватки

Якщо ви не знаєте, як випрати піджак, на етикетці якого написано, що прати його не можна – краще віднести його у хімчистку та довіритися професіоналам. Спроба випрати його самостійно призведе тільки до псування речі, і ви не зможете носити її повторно. Окрім того, є ризик, що річ осяде.

Водонепроникний одяг

Перш за все, він може й не очиститися як слід під час прання у машинці. По друге, під час циклу він буде надто сильно утримувати в барабані воду, і тому цикл може збитися, а це рано чи пізно призведе до поломки вашого приладу.

Маленькі речі

Як зрозуміти, що річ надто маленька, аби прати її у машинці? Вважається, що якщо вона менша за рукавички, краще прати її вручну, а не використовувати пральну машину. Перед пранням також потрібно обов'язково перевіряти кишені та витягувати дрібнички, адже вони можуть засмітити злив, що також призведе до поломки приладу.



Маленький одяг прати у машинці не варто / Фото Pexels

Одяг зі стразами

Категорично заборонено прати в машинці сукні, спідниці, піджаки чи будь-які інші речі, які мають паєтки чи страз. Пришитий декор може легко відірватися та залишити дірку на одязі, яка через потужність барабана машинки легко збільшиться у розмірі.

Якщо ж прикраси не пришиті, а приклеєні, це не краще – гаряча вода під час прання може легко розчинити клей. Якщо ж маленькі деталі потраплять далі барабана у пральну машину, це може призвести до поломки вашої машинки.

Одяг з шерстю тварин

Якщо відправити у пральну машинку таку річ, вона вийде після прання такою ж забрудненою – а також в шерсті будуть і всі інші речі, що ви помістили барабан. Та це не найстрашніше – шерсть може легко опинитися у зливних трубах, через що вони можуть забитися. Тож досвідчені власники домашніх улюбленців знають, що перед пранням усю шерсть потрібно зняти валиком, а вже потім класти речі в пральну машину.