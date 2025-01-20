Іноді з'їсти надто багато смачної їжі – це цілком нормально, хоч це однаково викликає фізичний дискомфорт та відчуття провини чи жалю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong. Втім, коли це трапляється часто, переїдання може перетворитися на справжню проблему.

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Бездумне поїдання

Дієтологиня Маліна Малкані переконана, що чимало людей переїдають через те, що відволікаються на телефон чи інший гаджет. І дослідження також це підтверджують, тож коли ви робите щось цікаве, важко відстежувати, що саме ви їсте, та скільки. Простого акту уважності під час обіду та вечері може бути достатньо, аби приборкати звичку переїдати.

ЩО більше ви приділяєте уваги запаху, смаку, текстурі їжі, то ситнішим буде досвід, тож це допоможе впоратися з переїданням.

Емоційне харчування

Іноді люди переїдають через те, що вони сумні, злі чи навіть щасливі. Це стає проблемою, якщо їжа – це ваша єдина стратегія подолання. Ніколи їжі не буде достатньо, аби почуватися менш самотніми, чи щоб не так засмучуватися через ситуацію.

Бо насправді ми не розв'язуємо проблему таким чином, а просто їмо. Натомість фахівці радять створити інші інструмент для подолання непростих ситуацій: дзвонити другові, прогулятися, зайнятися спортом чи помедитувати.



Заїдати сум їжею не варто / Фото Pexels

Переїдання під час стресу

Чимало людей їдять також через те, що надто напружені – рівень гормону кортизолу зростається, і підвищується не тільки стрес, але й апетит. А також це підвищує ймовірність того, що ви будете прагнути саме нездорової їжі – солодкої чи жирної.

Для багатьох стрес є неминучим, але пом'якшення його наслідків є надзвичайно важливим для довгострокового здоров'я. Хороші методи зменшення стресу – це регулярні фізичні вправи, медитація та пошук підтримки у родини та друзів.

Пропуски їжі та дієта

Обмеження у їжі може негативно вплинути на рівень цукру в крові, а це змусить вас потім з'їсти більше – і, можливо, менш здорової їжі.

Впоратися з цим допомагає вироблений розпорядок їжі – якщо ви їсте у однаковий час протягом дня, тоді зменшується ймовірність того, що ви станете надмірно голодними у перервах між їжею, а потім компенсуєте це переїданням.

Вживання надмірно оброблених продуктів

Сильно оброблена їжа швидко перетравлюється, а це призводить до стрибка цукру в крові. І вже дуже скоро ви будете голодними знову. Окрім того, солодка їжа змушує вас хотіти ще і ще, і це може призвести до переїдання.

Для того, щоб уникнути цього, варто в раціоні зосередитися на багаті поживними речовинами альтернативи, що містять білок, корисні жири та клітковину. Вони забезпечать вам корисне та довготривале джерело енергії.