Накличете беду и выбросите удачу: никогда не выносите эти вещи из дома

Вещи, находящиеся в вашем доме, медленно накапливают в себе разную энергетику. И если от некоторых нужно избавляться, чтобы поддерживать уют и достаток, другие вещи выбрасывать категорически нельзя.

Суеверия и приметы утверждают, что в каждом доме есть практически сакральные вещи, которые ни за что нельзя выбрасывать, сообщает 24 Канал. Предки верили, что это может притянуть несчастье в дом.

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Зеркало

Зеркала в древности считались чрезвычайно мистическими предметами. И выбрасывать их можно было только в одном случае – если они разбились. И тогда это нужно было сделать по всем правилам – ранее мы писали, как выбросить зеркало, чтобы не притянуть к себе несчастье.

Верили, что зеркало даже хранит часть души владельца, и его разрушение может притянуть за собой немало негативных последствий.

Фотографии

Если выбрасывать фотографии близких людей, это может привести к потере связи с ними, или же даже к началу полосы неудач и невзгод. Раньше верили, что фотографии удерживают энергию человека, поэтому к ним относились очень бережно.



Фотографии нельзя выбрасывать / Фото Pexels

Ключи

Если вы заменили замки в доме, не спешите выбрасывать старые ключи – очень часто они ассоциируются в приметах с открытием новых возможностей. Если же вы выбросите связку ключей, то вроде символически закроете окно возможностей и новых идей.

Кошельки

Выбрасывать кошелек, даже если вы уже купили новый – это большая ошибка. Если кошелек в конце концов окажется в руках чужого человека, вы можете случайно передать ему свою финансовую удачу, а сами же в будущем будете страдать от безденежья.

Веник

Издавна верили, что веник – это оберег дома. Их никогда нельзя занимать или брать чужой веник в свой дом – так можно передать свою удачу и домашний уют, или забрать себе чужие проблемы.

Если уж и выбрасывать веник, то только в месяц, что спадает, и как можно дальше от дома.