Никогда не выбрасывайте эти 5 вещей в мусорку: притянете несчастье в дом

Конечно, накапливать хлам в доме не нужно. Но предки были убеждены, что существуют вещи, которые выбрасывать в мусор нельзя ни в коем случае.

Если вы хотите сохранить в доме согласие и гармонию, нужно запомнить несколько вещей, которые никогда нельзя выбрасывать в мусорку. І Советы 24 подобрали полный список.

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Хлеб

Этот продукт издавна был символом достатка и согласия в доме. И если выбросить его в помойку, можно лишить свою семью защиты от злых сил. Предки верили, что если выбросить хлеб в мусор, можно навлечь на себя несчастье и бедность. Поэтому если дома испортился хлеб, его никогда не выбрасывали. Черствый хлеб взамен насыпали птицам в кормушку или отдавали домашним животным.

Детская одежда

Считается, что одежда несет в себе энергетику владельца, и особенно важно помнить об этом относительно детских вещей. Выбрасывать их в мусорку не рекомендуют, ведь если вещь потом попадет к человеку, который имеет плохие намерения, ребенок может начать болеть. Да и сам акт выбрасывания детской вещи может притянуть беду в дом.

Свадебное платье

Этот элемент одежды считают основным символом семейного счастья, и предки верили, что если выбросить его, тогда и семейное согласие может покинуть дом.



Свадебное платье никогда нельзя выбрасывать / Фото Pexels

Волосы и ногти

На первый взгляд, поверье может показаться странным и необоснованным. Впрочем, эзотерики убеждены, что через эти части тела человека можно легко навести порчу, поэтому никогда нельзя оставлять их там, где их сможет кто-то найти.

Фотографии родных

Эксперты-эзотерики убеждают, что фотографии – это практически отпечаток энергетики человека. И если фото выбросить, можно навлечь на человека большую беду, поэтому лучше этого не делать. Если же нужно избавиться от фотографии, тогда лучше сжечь ее взамен.