Ніколи не викидайте ці 5 речей у смітник: притягнете нещастя у дім

Звісно, накопичувати непотріб у домі не потрібно. Але предки були переконані, що існують речі, які викидати у сміття не можна в жодному випадку.

Якщо ви хочете зберегти у домі злагоду та гармонію, потрібно запам'ятати кілька речей, які ніколи не можна викидати у смітник. І Поради 24 підібрали повний список.

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Хліб

Цей продукт здавна був символом достатку та злагоди у будинку. І якщо викинути його у смітник, можна позбавити свою родину захисту від злих сил. Предки вірили, що якщо викинути хліб у сміття, можна накликати на себе нещастя та бідність. Тож якщо вдома зіпсувався хліб, його ніколи не викидали. Черствий хліб натомість насипали птахам у годівничку чи віддавали свійським тваринам.

Дитячий одяг

Вважається, що одяг несе в собі енергетику власника, і особливо важливо пам'ятати про це щодо дитячих речей. Викидати їх у смітник не рекомендують, адже якщо річ потім потрапить до людини, яка має погані наміри, дитина може почати хворіти. Та й сам акт викидання дитячої речі може притягнути біду в дім.

Весільна сукня

Цей елемент одягу вважають основним символом сімейного щастя, і пращури вірили, що якщо викинути її, тоді й сімейна злагода може покинути будинок.



Весільну сукню ніколи не можна викидати / Фото Pexels

Волосся та нігті

На перший погляд, повір'я може здатися дивним та необґрунтованим. Втім, езотерики переконані, що через ці частини тіла людини можна легко навести порчу, тож ніколи не можна залишати їх там, де їх зможе хтось знайти.

Фотографії рідних

Експерти-езотерики переконують, що світлини – це практично відбиток енергетики людини. І якщо фото викинути, можна накликати на людину неабияку біду, тож краще цього не робити. Якщо ж потрібно позбутися фотокартки, тоді краще спалити її натомість.