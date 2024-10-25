Не одалживайте даже самым близким эти 5 вещей: можете навлечь беду

Народные приметы обычно предостерегают от принятия некоторых подарков. Но, оказывается, и одалживать другим можно далеко не все.

Если у вас просят на некоторое время какую-то вещь, сперва нужно убедиться, можно ли ее давать. Ведь одалживание нескольких конкретных предметов может навлечь на вас серьезную беду. Что именно нельзя давать, выяснили Советы 24.

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Посуда

Посуда, которой вы пользуетесь дома, непременно заряжается энергетикой всей семьи. И одалживать чашку или тарелку кому-то нельзя, ведь так можно отдать положительную энергетику из дома кому-то другому.

Поэтому посуду старались и не давать, и не брать в долг. Также так можно принести в дом болезни и ссоры.

Сахар

Оказывается, немало примет связано не только с солью – хотя и ее занимать не рекомендуют. Нельзя также давать его в долг. Существует версия, что если дать кому-то сахар, тогда можно лишиться взаимопонимания с членами семьи и семейного благополучия.

Поэтому если кто-то из соседей попросил сахар, нужно дать его просто так, а не просить вернуть впоследствии.



Сахар не стоит никому одалживать / Фото Pexels

Ножи и другие острые предметы

Народные верования утверждают, что на любой острый предмет можно наложить серьезное проклятие. И если человек не желает вам добра, тогда и нож, и любой другой острый предмет может стать причиной проблем, домашней беды и страшных болезней.

Украшения

Издавна люди были убеждены, что украшения из драгоценных металлов должны иметь только одного владельца, или же передаваться по семейной линии. Пользоваться чужими драгоценностями – это то же, что примерять на себя чужую судьбу и чужие проблемы.

Веник

Предки были убеждены, что веник в доме имеет различные магические свойства. Также верили, что с его помощью можно и привлечь счастье и достаток, и вымести их из дома. На него легко навести порчу, и по этой причине эзотерики не советуют давать его в пользование другим людям.