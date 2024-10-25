Не позичайте навіть найближчим ці 5 речей: можете накликати біду

Народні прикмети зазвичай застерігають від приймання деяких подарунків. Але, виявляється, і позичати іншим можна далеко не все.

Якщо у вас просять на деякий час якусь річ, спершу потрібно переконатися, чи можна її давати. Адже позичання кількох конкретних предметів може накликати на вас серйозну біду. Що саме не можна давати, з'ясували Поради 24.

Цікаво Що робити, якщо коріння орхідеї вилізло з горщика: елементарне рішення

Посуд

Посуд, яким ви користуєтеся вдома, неодмінно заряджається енергетикою усієї родини. І позичати чашку чи тарілку комусь не можна, адже так можна віддати позитивну енергетику з дому комусь іншому.

Тож посуд намагалися і не давати, і не брати у борг. Також так можна принести у дім хвороби та сварки.

Цукор

Виявляється, чимало прикмет пов'язано не тільки з сіллю – хоча і її позичати не рекомендують. Не можна також давати його в борг. Існує версія, що якщо дати комусь цукор, тоді можна позбутися взаєморозуміння з членами родини та сімейного благополуччя.

Тож якщо хтось з сусідів попросив цукор, потрібно дати його просто так, а не просити повернути згодом.



Цукор не варто нікому позичати / Фото Pexels

Ножі та інші гострі предмети

Народні вірування стверджують, що на будь-який гострий предмет можна накласти серйозне прокляття. І якщо людина не зичить вам добра, тоді і ніж, і будь-який інший гострий предмет може стати причиною негараздів, домашньої біди та страшних хвороб.

Прикраси

Здавна люди були переконані, що прикраси з дорогоцінних металів повинні мати тільки одного власника, або ж передаватися по родинній лінії. Користуватися чужими коштовностями – це те саме, що приміряти на себе чужу долю та чужі проблеми.

Віник

Предки були переконані, що віник у домі має різноманітні магічні властивості. Також вірили, що з його допомогою можна і привернути щастя та достаток, і вимести їх з дому. На нього легко навести порчу, і з цієї причини езотерики не радять давати його в користування іншим людям.