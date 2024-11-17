Все забывают стирать эти 5 вещей: пора положить их в стиральную машину

Многие вещи в вашем доме накапливают немало грязи и пыли. И если их не стирать, это может привести к засорению в доме и неопрятному виду.

Пусть это будет кухонное полотенце или одинокий носок, все время от времени забывают бросить некоторые вещи в стирку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И есть несколько вещей, которые вы точно забываете стирать.

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Чехлы для матрасов

Конечно, вы стираете постельное белье, но не забываете время от времени стирать чехол на матрасе? Хотя его и не нужно стирать так часто, как остальные вещи, забывать об этой задаче полностью также не стоит. Впрочем, если вы пролили что-то на кровать, или имеете привычку спать вместе с домашними животными, вы можете взять за привычку чаще бросать его в стиральную машину.

Декоративные подушки

Декоративные подушки могут со временем полностью потерять свой декоративный вид, если они грязные. Не забывайте также о подушках и на креслах и диванах, ведь они также нуждаются в стирке и чистке.

Стирать декоративные подушки предлагают каждые три – шесть недель. Впрочем, если у вас есть дети или домашние животные, можно делать это чаще.

Шторы

Шторы также имеют свойство притягивать к себе много грязи, пыли и волос. В основном их достаточно стирать всего раз в год, но если они расположены в очень людной части дома, тогда можно делать это чаще.



Шторы нужно часто стирать / Фото Pexels

Перед стиркой обязательно нужно прочитать этикетку и изделии, чтобы убедиться, можно ли стирать его в машинке.

Одеяла

Если вы любите спать просто под одеялом, тогда его нужно стирать по крайней мере раз в две недели. А вот если вы используете пододеяльник, тогда делать это можно реже – примерно раз в три месяца.

Подставки для горшков

Бактерии могут представлять опасность не только для вашего здоровья, но и для растений. И несмотря на то, что вы, вероятно, часто протираете столешницы и подоконники, не забываете ли вы мыть поддоны? Если подставки для ваших цветов полотняные, тогда их можно смело бросать в стиральную машину.