Всі забувають прати ці 5 речей: вже час покласти їх у пральну машину

Чимало речей у вашому домі накопичують чимало бруду та пилу. І якщо їх не прати, це може призвести до засмічення у домі та неохайного вигляду.

Хай то буде кухонний рушник чи одинока шкарпетка, усі час від часу забувають кинути деякі речі у прання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І є кілька речей, які ви точно забуваєте прати.

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Чохли для матраців

Звісно, ви перете постільну білизну, але чи не забуваєте час від часу прати чохол на матраці? Хоч його й не потрібно прати так часто, як решту речей, забувати про це завдання повністю також не варто. Втім, якщо ви пролили щось на ліжко, або ж маєте звичку спати разом з домашніми тваринами, ви можете взяти за звичку частіше кидати його у пральну машину.

Декоративні подушки

Декоративні подушки можуть з часом повністю втратити свій декоративний вигляд, якщо вони брудні. Не забувайте також про подушки і на кріслах та диванах, адже вони також потребують прання та чищення.

Прати декоративні подушки пропонують кожні три – шість тижнів. Втім, якщо у вас є діти чи домашні тварини, можна робити це частіше.

Штори

Штори також мають властивість притягувати до себе багато бруду, пилу та волосся. Здебільшого їх достатньо прати всього раз на рік, але якщо вони розташовані у дуже людній частині будинку, тоді можна робити це частіше.



Штори потрібно часто прати / Фото Pexels

Перед пранням обов'язково потрібно прочитати етикетку та виробі, аби переконатися, чи можна прати його у машинці.

Ковдри

Якщо ви полюбляєте спати просто під ковдрою, тоді її потрібно прати принаймні раз на два тижні. А ось якщо ви використовуєте підковдру, тоді робити це можна рідше – приблизно раз на три місяці.

Підставки для горщиків

Бактерії можуть становити небезпеку не тільки для вашого здоров'я, але й для рослин. І попри те, що ви, певно, часто протираєте стільниці та підвіконня, чи не забуваєте ви мити піддони? Якщо підставки для ваших квітів полотняні, тоді їх можна сміливо кидати у пральну машину.