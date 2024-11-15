Всегда стирайте эти 5 вещей наизнанку: вы и не знали об этом секрете

В стирке нужно придерживаться некоторых правил, чтобы одежда всегда выглядела идеально и никогда не портилась во время стирки. И, оказывается, такое простое действие, как выворачивание некоторых вещей, может сэкономить вам немало нервов и средств.

Обычно стирка - это достаточно простой и быстрый процесс, который предусматривает только забрасывание грязных вещей в стиральную машину и вывешивание их сушиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. Но с некоторыми вещами нужна и дополнительная подготовка – например выворачивание наизнанку.

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Темная одежда

Черная и темная одежда, в том числе и темный деним, со временем из-за воздействия воды может начать тускнеть. И для того, чтобы защитить его от моющего средства, выцветания и потери цвета, нужно выворачивать вещи перед тем, как класть их в стирку.

Кроме того, стоит помнить и о том, что черные вещи лучше стирать в холодной воде и использовать цикл сушки без нагрева.

Яркие ткани с принтом

Как и темная одежда, ткани с яркими цветами и набивным рисунком могут со временем выцветать из-за большого воздействия воды и моющих средств, а также из-за трения.

И выворачивание тканей поможет сохранить и цвет, и узоры. Также лучше использовать в таких случаях прохладную, а не горячую воду.

Одежда для тренировок

Существует несколько веских причин, по которым вы должны выворачивать спортивные штаны и леггинсы перед тем, как бросать их в стиральную машину. Одежда, плотно облегающая, точно выиграет от более глубокой очистки, которое произойдет только в случае, если внутренняя часть одежды подвергнется большему воздействию воды, моющего средства и тому подобное.

В отличие от большинства другой одежды, на спортивной больше всего загрязнений и запахов можно найти внутри, а не снаружи.

Пижамы, белье и носки

Как и в одежде для тренировок, середина пижам, нижнего белья и носков является местом концентрации загрязнений с тела – пота, отмерших частей кожи и тому подобное. Поэтому и стирать такие вещи лучше наизнанку.



Белье лучше стирать наизнанку / Фото Pexels

Деликатные ткани

Если вы имеете вещи из деликатных тканей, которые склонны к скалыванию и зацеплениям, лучше позаботиться о том, чтобы заблаговременно вывернуть их и не подвергать риску повреждений. Кроме этого, лучше положить их в защитный сетчатый мешок и стирать вместе с другими подобными тканями.