Завжди періть ці 5 речей навиворіт: ви й не знали про цей секрет

У пранні потрібно дотримуватися деяких правил, аби одяг завжди виглядав ідеально та ніколи не псувався під час прання. І, виявляється, така проста дія, як вивертання деяких речей, може заощадити вам чимало нервів та коштів.

Зазвичай прання - це досить простий та швидкий процес, який передбачає тільки закидування брудних речей у пральну машину та вивішування їх сушитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Та з деякими речами потрібна й додаткова підготовка – як-от вивертання навиворіт.

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Темний одяг

Чорний та темний одяг, в тому числі і темний денім, з часом через вплив води може почати тьмяніти. І для того, аби захистити його від мийного засобу, вицвітання та втрати кольору, потрібно вивертати речі перед тим, як класти їх у прання.

Окрім того, варто пам’ятати й про те, що чорні речі краще прати у холодній воді та використовувати цикл сушіння без нагрівання.

Яскраві тканини з принтом

Як і темний одяг, тканини з яскравими кольорами та набивним малюнком можуть з часом вицвітати через великий вплив води та мийних засобів, а також через тертя.

І вивертання тканин допоможе зберегти і колір, і візерунки. Також краще використовувати у таких випадках прохолодну, а не гарячу воду.

Одяг для тренувань

Існує кілька вагомих причин, з яких ви маєте вивертати спортивні штани та легінси перед тим, як кидати їх до пральної машини. Одяг, що щільно облягає, точно виграє від більш глибокого очищення, яке відбудеться тільки у випадку, якщо внутрішня частина одягу піддасться більшому впливу води, мийного засобу тощо.

На відміну від більшості іншого одягу, на спортивному найбільше забруднень та запахів можна знайти всередині, а не зовні.

Піжами, білизна та шкарпетки

Як і в одязі для тренувань, середина піжам, спідньої білизни та шкарпеток є місцем концентрації забруднень з тіла – поту, відмерлих частин шкіри тощо. Тож і прати такі речі краще навиворіт.



Білизну краще прати навиворіт / Фото Pexels

Делікатні тканини

Якщо ви маєте речі з делікатних тканин, які схильні до сколювання та зачеплень, краще подбати про те, аби завчасно вивернути їх і не піддавати ризику пошкоджень. Окрім цього, краще покласти їх у захисний сітчастий мішок та прати разом з іншими подібними тканинами.