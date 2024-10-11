Эти 5 вещей нужно выбросить из гостиной: они только занимают место

Гостиная – это самая важная комната в доме. Здесь отдыхают, принимают гостей, проводят свободное время. Но для того, чтобы ничего не отвлекало от уюта, нужно позаботиться о том, чтобы в гостиной не было лишних вещей.

Не вся мебель и вещи должны быть именно в гостиной. И для того, чтобы создать максимально уютное и удобное пространство, нужно убрать все лишние вещи, пишет Southern Living.

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Клетки и лежаки для домашних животных

Конечно, прекрасно проводить время со своими домашними животными, и это не означает, что вам нужно смотреть на место для сна и игр своих домашних любимцев. Но если вы все же считаете, что гостиная – это лучшее место, тогда нужно позаботиться о том, чтобы лежанка была чистая и опрятная.

Маленькие ковры

Когда вы выбираете ковер, экономить на размере ни за что нельзя. Дело в том, что маленький ковер легко сделает любую гостиную разобщенной и непропорциональной.

А вот правильный размер предмета может визуально увеличить комнату и поможет закрепить мебель и внести уют в пространство.

Картины из магазинов

Вместо того, чтобы идти простым и коротким путем и заполнять стены картинами из массмаркета, лучше уделить некоторое время поиску произведений искусства, что действительно будут отражать вашу натуру и будут особенными для вас.



Картинам из магазина не место в гостиной / Фото Pexels

Вещи, связанные с работой

Если вы работаете из дома большую часть недели, канцелярским и другим рабочим принадлежностям не место в вашей гостиной. Стол и шкаф для документов лучше скрыть в другом месте. Гостиная зато должна быть местом для отдыха от рабочей жизни.

Все, что не приносит радость

И последнее, но совсем не по важности: нужно навсегда распрощаться со всеми вещами, что просто не подходят вам и которые вам не нравятся. Ваше пространство должно соответствовать жизненному этапу, на котором вы находитесь, и только соответствие этому правилу сделает его по-настоящему удобным.