Эксперты говорят, что прежде всего надо постирать вещи в очень горячей воде, пишут Porady 24. Стирайте одежду, полотенца и постель, чтобы горячая температура их убила.

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Как вывести клопов из дома

В специальных бытовых магазинах можно найти немало химических средств, которые способны благодаря компонентам, которые в них содержатся – отравить клопов. Поэтому, если у вас нет времени на народные средства, воспользуйтесь специальными спреями и уже через день от клопов не будет и следа. Впрочем после применения этих химических препаратов, влажную уборку в доме нельзя проводить сутки.



Постель от клопов надо тщательно обработать / Фото Pexels

Народные средства помогут на начальном этапе, когда клопы только появились в квартире. Больше всего их отпугивает запах полыни, поэтому можете обработать им все поверхности, пол, а постель или матрас опрыскать настоем из пульверизатора.

Мягкую мебель можно обработать раствором из скипидара (10 миллилитров), керосина (15 миллилитров), зеленого мыла (30 миллилитров) и воды (100 миллилитров). Также действенным считается средство на основе 100 миллилитров скипидара с таким с количеством этилового спирта с добавлением 5 граммов камфоры.

Если у вас есть отпариватель, то диван или матрас обработайте горячим паром, который способен убить клопов. После основных процедур, обработайте все в доме уксусом – помойте им пол и вытрите подоконники и плинтусы. Эти советы являются самыми эффективными и точно помогут избавиться от этих вредителей.