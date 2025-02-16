Выбросьте эти вещи из ванной: они притягивают неудачи и бедность

Ванная комната – это очень важное помещение в доме. Ведь именно там вы моетесь и приводите себя в порядок, и очень важно, чтобы там не стояло вещей, которые притягивают к вам негатив.

Некоторые вещи в ванной, хоть и могут казаться удобными, на самом деле приносят только проблемы – и вашей энергетике, и финансовому положению, сообщает 24 Канал. Поэтому лучше от них избавиться сразу же, чтобы не разрушать энергетический баланс.

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Зеркало напротив двери

Несмотря на то, что во многих планировках ванной комнаты такое расположение зеркала может казаться единственно возможным, лучше все же этого избегать. Дело в том, что так зеркало может притянуть негативные эмоции. Внимательно следите за тем, чтобы в зеркале не отражались двери в коридор.



Зеркало не должно быть напротив дверей / Фото Pexels

Треснувшая керамика

Если вы заметили, что плитка в ванной начинает трескаться, крошиться или портиться другим способом, ее уже пора заменить. И не только из эстетических соображений – эзотерики верят, что треснувшие плитки могут притянуть в семью проблемы. Даже если вы заметили небольшой скол, лучше избавиться от него сразу же.

Унитаз без крышки

Унитазы без крышки вроде бы могут отвлечь счастье от дома и привлечь немало негатива. Поэтому лучше купить крышку и держать ее закрытой. Среди эзотериков существует даже мнение, что если крышка унитаза будет открыта, это может спровоцировать потерю положительной энергетики.

Пустые баночки

Если вы уже использовали до конца моющее средство, не стоит держать баночку из него и дальше на полке – они могут символизировать бедность и привлечь в ваш дом бедность. Следите за тем, чтобы средства на полках никогда не заканчивались.

Остатки мыла

Если у вас часто в мыльнице остаются обмылки, которыми никто уже не пользуется, лучше избавиться от них сразу же. Дело в том, что остатки мыла также могут притянуть в ваш дом энергетику недостатка и бедности.