Красная нить на запястье большинства известна как "красная нить успеха", которая должна защищать от сглаза, пишет 24 Канал.

Обратите внимание 14 февраля – День Валентина: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь одиночество

Что надо знать о красной нити

Просто завязанная красная нить на руке не будет иметь никакой защиты и будет служить исключительно украшением на руке. Для того, чтобы вложить в нее смыслы и придать особое значение, завязать ее должен близкий человек, который желает вам защиты, читая мысленно молитву или проговаривая добрые слова для вас.

Количество узлов на красной нити – это индивидуальный выбор каждого человека. Некоторые завязывают 5 или 7 узлов, но не стоит прикипать к этой практике, поскольку какого-то единого правила нет.



Красная нить является популярным оберегом во всем мире / Фото Pexels

Если нить порвалась – это хороший знак. Считается, что она выполнила свою функцию и защитила человека от негативных событий.

Ношение красной нити не является каким-то грехом, если не читать каких-то заговоров или специальных слов. В основном такое украшение приносит людям радость и уверенность в том, что они в безопасности, однако здесь в определенной степени больше работают их убеждения и мысли.

На какой руке его нужно носить

Люди верят, что красная нить является мощным оберегом, который защищает от негативной энергии. Также говорят, что благодаря красной нити можно найти счастливую судьбу.

Большинство людей убеждены, что оберег надо носить только на левой руке, но это не так. Нить носить можно одинаково на правой и левой руке. На Востоке красную нить носят на правой руке, веря в то, что она приносит в жизнь везение и благополучие.

А вот по некоторым поверьям, нить на левой руке помогает положительной энергии быстрее попасть в сердце человека. Некоторые считают, что нить будет "работать" на любой руке, важно только верить в ее силу.