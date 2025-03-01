На чистой кухне никогда не будет этих 5 вещей: уберите их со столешниц

Столешницы на кухне это место, где можно готовить еду, складывать готовые блюда. Но часто они бывают недоступны, ведь заставлены большим количеством бытовой техники и прочих мелочей.

Многие поверхности в доме становятся настоящей свалкой для различных предметов, которым точно там не место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А учитывая то, что кухня является едва ли не самой важной комнатой в доме, неудивительно, что столешницы в ней быстро захламляются.

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Но если вы хотите сделать свой дом менее беспорядочным, этого можно легко достичь, убрав со столешниц всего несколько предметов.

Техника, которой вы пользуетесь ежедневно

Настоящие минималисты не держат на столешницах никакую бытовую технику – даже ту, которую вы часто используете. Лучше найти для этих предметов удобное место в легкодоступном шкафу или ящике.

Учитывайте, что только вы позволяете одному предмету постоянно жить на столешнице, остальные вскоре подтянется за ним.

Блоки для ножей

Вам может показаться, что вам нужен блок для ножей на столешнице, и большинство дизайнеров и профессиональных организаторов пространства не считают этот способ хранения лучшим. Гораздо лучше использовать магнитную полоску на стене – так ножи будут в пределах досягаемости, и они не будут занимать место на столе.

Но если у вас есть маленькие дети, убедитесь, что планка установлена высоко и далеко от их досягаемости.



Ножи не стоит хранить на столешнице / Фото Pexels

Держатели для посуды

Владельцы организованных кухонь, конечно же, используют различную утварь – например лопатки для посуды или деревянные ложки – но они не держат все эти вещи на столешнице.

Гораздо лучше будет хранить все эти предметы в ящиках: так они не будут визуально загромождать пространство, и на них не будут попадать случайные брызги во время приготовления пищи или пыль.

Избыток декора

Деревянные знаки с надписями, магнитики – это приятные вещи, которые могут навевать воспоминания, но также они навевают и полный беспорядок на кухне. Слишком много декоративных предметов могут быстро сделать любое пространство загроможденным и непрактичным.

Поэтому вместо того, чтобы засорять свои столешницы вазами, свечами или декоративными мисками с фруктами, лучше выбрать одно акцентное изделие или, возможно, растение.

Разный беспорядок

Сторонники минимализма и опрятности на кухне не позволяют ежедневному беспорядку накапливаться на столешницах. Старайтесь следить за тем, где оседает нежелательная почта, ключи, бутылки с водой или другие случайные вещи – ведь они могут быстро создать ощущение хаоса на вашей кухне.