Эти 10 вещей обязательно должны быть на кухне: без них не обойтись

Кухня – это для многих людей самая важная комната во всем доме. И поэтому так важно иметь все необходимое под рукой, чтобы не прерываться во время приготовления блюд.

При обустройстве кухни очень важно позаботиться не только о том, чтобы она выглядела красиво, но и о том, чтобы комната была максимально функциональной, сообщает 24 Канал. Учитывайте то, что несколько вещей в ней должны быть обязательно.

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Блендер

Если вы часто готовите и любите экспериментировать с рецептами, без блендера на кухне просто не обойтись. Гораздо удобнее будет приобрести его сразу с насадками: так можно будет и готовить овощные и фруктовые пюре, и взбивать крем, сливки и многое другое.

Кухонные весы

Без них в сложных рецептах и выпечке просто не обойтись – они помогут рассчитать точный вес всех продуктов.

Ножи

Вероятно, это самый важный инструмент на всей кухне. И иметь их нужно несколько для различных задач – для рыбы, чистки овощей, их нарезки и тому подобное. Но обязательно нужно позаботиться о том, чтобы на кухне был острый большой нож – он покроет сразу множество потребностей.

Банки для специй

Если вы будете хранить специи и другие сыпучие продукты в оригинальных упаковках, в конце концов это может создать ощущение беспорядка на вашей кухне. Кроме того, так будет сложнее найти ту пряность, что вам нужна, а из-за неаккуратных срезов возрастет вероятность загрязнений и просыпаний приправ.

А вот банки с крышками помогут сохранить порядок и организовать все приправы.



Банки для специй должны быть на каждой кухне / Фото Pexels

Венчик

Несмотря на то, что блендер иметь очень важно, без венчика на кухне также не обойтись. Им можно и взбить яйца, и крем, и замешать тесто на оладьи или блины – лучше всегда держать его под рукой.

Терка

Терка – это на первый взгляд не слишком важная вещь на кухне, и обойтись без нее во время приготовлений даже элементарных блюд не так-то просто. К тому же этот инструмент стоит недорого и поможет вам существенно сэкономить время.

Фартуки

Если вы не хотите сильно испачкать свою одежду во время приготовления блюд – а особенно выпечки – стоит заранее позаботиться о наличии фартуков. То же касается и полотенец и прихваток – эти текстильные изделия могут существенно упростить приготовление пищи.

Несколько досок для нарезки

Без разделочной доски на кухне не обойтись. Но многие делают ошибку, пользуясь все время только одной. Гораздо лучше иметь несколько досок – одну для мяса и рыбы, а другую – для остальных продуктов. Дело в том, что мясо и рыба могут быстро пропитать разделочную доску сильным запахом, вывести который не так уж и просто.

Деревянная лопатка и ложка

Если у вас на кухне есть антипригарные сковородки и кастрюли, без деревянных инструментов для помешивания не обойтись. Именно ими нужно пользоваться, чтобы не повредить специальную поверхность.

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Держатели для полотенец

Чтобы на кухне был порядок, а полотенца не лежали на всех горизонтальных поверхностях, нужно позаботиться о том, чтобы у вас был для них специальный держатель. Его можно разместить даже на дверце кухонной мебели – или на других удобных для вас местах.