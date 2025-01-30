Для того, чтобы урожай на огороде и посевы порадовали, немало дачников и садоводов пытаются планировать свои действия согласно лунному календарю. І 24 Канал рассказывает о том, в какие фазы Луны стоит сажать те или иные растения.

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Что нужно сделать на огороде в феврале?

Первое, что советуют сделать в феврале специалисты – это начать сеять рассаду. Большинство культур можно начинать высаживать уже во второй половине месяца. А также в феврале нужно присмотреть за садом перед его весенним пробуждением: побелите деревья, уберите мусор, расставьте ловушки для грызунов.

Также нужно удалить больные и мертвые ветки на деревьях и кустах, высадить молодые саженцы. Для дачников также важно подготовить участок для будущих посевов: разрыхлите и подкормите землю, а тогда подумайте, что именно и где вы будете сажать.

Не стоит забывать и о сельскохозяйственном инвентаре: сейчас самое время привести его в порядок, заточить и почистить.

Также подготовьте семена и луковицы к будущим посевам. Если вы купили их в специальном магазине, тогда этот шаг можно пропустить. А вот если материал был собран самостоятельно, нужно обеззаразить материал, закалить и прорастить.

Если на участке посажены озимые культуры, аккуратно разрыхлите почву и замульчируйте грядки – уже совсем скоро на них появятся ростки.

Благоприятные дни для посадки растений в феврале 2025 года

В течение февраля есть несколько обще благоприятных дней для посева растений – 1, 4, 5, 8-10, 15-24 числа. А вот 12, 25 – 28 лучше воздержаться от любых действий на огороде и с землей – посаженные в эти дни растения могут не взойти.

Когда сажать корнеплоды:

Сельдерей, петрушка на корень – 16 – 24.

Картофель и топинамбур – 16 – 20, 23, 24.

Батат – 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24.

Редис, редька, репа – 1 – 5, 9, 10, 16 – 20, 23, 24.

Когда сажать луковые:

Лук репчатый и на зелень – 16 – 20 20, 23, 24.

Чеснок – 4, 5, 16 – 24.

Лук порей – 4, 5, 16 – 24.

Когда сажать овощи:

Перец и баклажаны – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Кабачки, патиссоны – 1 – 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24.

Тыква – 9, 10, 23, 24.

Когда сажать декоративные растения: