Выбросьте их до Нового года: 5 вещей, которые тянут невзгоды в дом

Новый год – это также новое начало, и многие пытаются к этому времени навести идеальный порядок в доме, чтобы с правильной ноты начать январь. Но нужно не только поубирать, но и избавиться от нескольких вещей.

Если вы планируете делать генеральную уборку перед зимними праздниками, стоит присмотреться также к нескольким вещам, которым уже не место в вашем доме, сообщает 24 Канал. Они могут притягивать в ваш дом проблемы и беду.

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Старые детали от мебели

Вероятно, практически в каждом доме на балконе или в кладовке можно обнаружить несколько запасных или уже и просто ненужных деталей к мебели, которые уже наверняка никогда не понадобятся. Хранить такие вещи не нужно – приметы указывают, что они мешают привлекать новые возможности в жизнь и отстраниться от прошлогодних проблем.

Сломанная техника

Народные верования указывают, что сломанную бытовую технику хранить в доме нельзя, ведь она сохраняет плохую энергетику, что может навлечь беду. Если вы не можете отремонтировать эти вещи, лучше без сожаления их выбросить.

Одежда, что вы долго не носили

Если одежда не используется, тогда она может нарушить гармоничную атмосферу вашего личного пространства, а из-за этого в семье будут возникать конфликты и споры. Для того, чтобы в следующем году в вашем шкафу появились новые вещи, уже сейчас стоит избавиться от старых, которые вы на самом деле не одеваете.



Не стоит хранить старую одежду / Фото Pexels

Сухие цветы

Букеты из засушенных цветов могут быть интересной частью интерьера и украшением дома, вот только предки верили, что они несут за собой "мертвую" энергетику, и лучше отказаться от такого декора – особенно на зимние праздники.

Надбитая посуда

Если в вашем шкафу для посуды хранятся тарелки и чашки с трещинами, вам нужно избавиться от них как можно скорее. Считается, что надбитая посуда притягивает неудачу, и через нее как будто "утекает" счастье из дома.