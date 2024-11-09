Эти 6 вещей нужно выбросить из дома перед наступлением зимы: уже пора это сделать

Осень – это лучшее время для того, чтобы наконец разобраться с беспорядком в доме и выбросить все вещи, накопившиеся за последний год.

С наступлением зимы вам точно будет не до разборки хлама в шкафах, ведь появятся другие хлопоты: покупка подарков к праздникам, украшение елки и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому перебрать вещи в шкафах нужно уже сейчас.

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Ваш зимний гардероб

Профессиональные организаторы убеждены, что разобраться с зимним гардеробом нужно еще до того, как начнет падать снег. Лучше вовремя заметить, что в варежках появилась дырка, а шапку давно нужно сменить, чтобы не искать все эти вещи в последний момент.

Подумайте о том, в хорошем ли виде ваши шарфы, сапоги, перчатки и головные уборы. Убедитесь, что вам все еще нравится эта одежда, и что она все еще находится в хорошем состоянии.

Праздничные украшения

Конечно, немало украшений можно использовать десятилетиями, но у вас точно найдется несколько гирлянд, что уже давно не работают, и потрепанных шаров на елку. Держать их в коробке дальше в надежде, что для них когда-то найдется применение – бесполезное дело.

Лучше заменить украшения на новые, и наконец отпустить старые вещи, которые уже нельзя использовать.

Кружки, стаканы и чашки

Холодная погода означает, что вы будете пить больше теплых напитков. Но не чувствуете ли вы, что на полку уже не влезают все ваши чашки? Возможно, их действительно много. В таком случае нужно выбрать, которые вы хотите оставить, а какие лучше спрятать до лучших времен.



Кружки нужно убирать / Фото Pexels

Летние вещи

Место в шкафу не безгранично, и с наступлением холодов летний гардероб нужно убрать дальше, чтобы он не отвлекал ваше внимание каждое утро. Подумайте обо всех вещах, которые вы не будете использовать до тепла – например, ролики или велосипед – и позаботьтесь о том, что они не будут занимать место на виду.

Лекарства

Нет ничего хуже, чем проснуться с простудой и обнаружить, что срок годности лекарств давно истек. Убедитесь, что ваша домашняя аптечка заполнена нужными лекарствами, и все они еще не исчерпали срок годности.

Игрушки

Зима – это время подарков, поэтому это также идеальная возможность заменить старые, потрепанные игрушки на новые. А если старые игрушки в хорошем состоянии, но уже не интересны детям или не соответствуют их возрасту, тогда можно отдать их на благотворительность или передать знакомым.

Исследования также показывают, что дети имеют лучший опыт игр, когда имеют меньше игрушек, ведь это уменьшает отвлечение и усталость от принятия решений.