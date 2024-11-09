Ці 6 речей потрібно викинути з дому перед настанням зими: вже час це зробити

Осінь – це найкращий час для того, аби нарешті розібратися з безладом у домі та викинути усі речі, що накопичилися за останній рік.

З настанням зими вам точно буде не до розбирання мотлоху у шафах, адже з'являться інші клопоти: покупка подарунків до свят, прикрашання ялинки тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож перебрати речі у шафах потрібно вже зараз.

Цікаво Цвістиме цілу зиму без перерви: ось ідеальний догляд за різдвяником

Ваш зимовий гардероб

Професійні організатори переконані, що розібратися з зимовим гардеробом потрібно ще до того, як почне падати сніг. Краще вчасно помітити, що у рукавицях з'явилася дірка, а шапку давно потрібно змінити, аби не шукати всі ці речі в останній момент.

Подумайте про те, чи в хорошому вигляді ваші шарфи, чоботи, рукавички та головні убори. Переконайтеся, що вам все ще подобається цей одяг, і що він все ще перебуває у хорошому стані.

Святкові прикраси

Звісно, чимало прикрас можна використовувати десятиліттями, але у вас точно знайдеться кілька гірлянд, що вже давно не працюють, і пошарпаних куль на ялинку. Тримати їх у коробці далі в надії, що для них колись знайдеться застосування – марна справа.

Краще замінити прикраси на нові, і нарешті відпустити старі речі, які вже не можна використовувати.

Кружки, склянки і чашки

Холодна погода означає, що ви будете пити більше теплих напоїв. Але чи не відчуваєте ви, що на полицю вже не влазять всі ваші чашки? Можливо, їх і справді забагато. У такому випадку потрібно обрати, які ви хочете залишити, а які краще заховати до кращих часів.



Кружки потрібно прибирати / Фото Pexels

Літні речі

Місце в шафі не безмежне, і з настанням холодів літній гардероб потрібно прибрати далі, аби він не відвертав вашу увагу кожного ранку. Подумайте про всі речі, які ви не будете використовувати до тепла – наприклад, ролики чи велосипед – і подбайте про те, що вони не займатимуть місце на видноті.

Ліки

Немає нічого гіршого, ніж прокинутися із застудою та виявити, що термін придатності ліків давно витік. Переконайтеся, що ваша домашня аптечка заповнена потрібними ліками, і всі вони ще не вичерпали термін придатності.

Іграшки

Зима – це час подарунків, тож це також ідеальна можливість замінити старі, пошарпані іграшки на нові. А якщо старі іграшки у хорошому стані, але вже не цікаві дітям чи не відповідають їхньому віку, тоді можна віддати їх на благодійність чи передати знайомим.

Дослідження також показують, що діти мають кращий досвід ігор, коли мають менше іграшок, адже це зменшує відволікання та втому від прийняття рішень.