Різдвяник відомий як рослина, що не вимагає особливого догляду. Він має пласке, сегментоване темне листя, а також цікаві квіти. І для того, щоб побачити останні, потрібно трохи постаратися, пише Martha Stewart.
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Як правильно доглядати за різдвяником
Перш за все, залежно від сезону рослині можуть бути потрібні різні види світла. Наприклад, взимку їх потрібні яскраві промені, а влітку навпаки – розсіяні. Все це для того, щоб взимку різдвяник мав достатньо сил, аби викинути квіти та потішити вас красивим цвітінням.
І на відміну від справжніх кактусів, які можуть тижнями виживати без поливу, різдвяник потребує більше води. Слідкуйте за тим, щоб верхні кілька сантиметрів ґрунту були вологими на дотик, але не сухими й не заболоченими. Полив також має бути досить регулярним.
Різдвяник потребує трохи догляду / Фото Pexels
Ще одна важлива деталь, яка впливає на цвітіння кактуса – це наявність дренажу. І попри те, що ці кімнатні рослини можуть досить довго цвісти – іноді від двох до чотирьох місяців за раз, вони потребують дуже мало змін у ґрунті. Тож звичайного водорозчинного добрива має бути достатньо, якщо вносити його відповідно до інструкції.
А ось частина догляду, про яку часто забувають навіть досвідчені квітникарі – це обрізка. Найкращий час для її проведення – це весна. Окрім того, ви можете зберігати відрізані гілочки і таким чином розмножити рослину. При правильному догляді різдвяник може жити досить довго – від двадцяти до тридцяти років.
Ось як розмножити різдвяник:
- Обріжте гілку рослини з двома-трьома сегментами та дайте їм постояти у воді день чи два.
- Наповніть горщик сумішшю для кактусів та сукулентів.
- У ґрунті зробіть отвори та в кожну лунку поставте по відростку.
- Горщик перемістіть у тепле, світле місце.
- Підтримуйте землю вологою та за кілька тижнів вже помітите, що різдвяник починає приживатися.