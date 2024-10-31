Різдвяник відомий як рослина, що не вимагає особливого догляду. Він має пласке, сегментоване темне листя, а також цікаві квіти. І для того, щоб побачити останні, потрібно трохи постаратися, пише Martha Stewart.

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Як правильно доглядати за різдвяником

Перш за все, залежно від сезону рослині можуть бути потрібні різні види світла. Наприклад, взимку їх потрібні яскраві промені, а влітку навпаки – розсіяні. Все це для того, щоб взимку різдвяник мав достатньо сил, аби викинути квіти та потішити вас красивим цвітінням.

І на відміну від справжніх кактусів, які можуть тижнями виживати без поливу, різдвяник потребує більше води. Слідкуйте за тим, щоб верхні кілька сантиметрів ґрунту були вологими на дотик, але не сухими й не заболоченими. Полив також має бути досить регулярним.



Різдвяник потребує трохи догляду / Фото Pexels

Ще одна важлива деталь, яка впливає на цвітіння кактуса – це наявність дренажу. І попри те, що ці кімнатні рослини можуть досить довго цвісти – іноді від двох до чотирьох місяців за раз, вони потребують дуже мало змін у ґрунті. Тож звичайного водорозчинного добрива має бути достатньо, якщо вносити його відповідно до інструкції.

А ось частина догляду, про яку часто забувають навіть досвідчені квітникарі – це обрізка. Найкращий час для її проведення – це весна. Окрім того, ви можете зберігати відрізані гілочки і таким чином розмножити рослину. При правильному догляді різдвяник може жити досить довго – від двадцяти до тридцяти років.

Ось як розмножити різдвяник: