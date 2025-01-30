В этом году нужно выбросить из кухни 7 вещей: они только забирают пространство

Иногда прощаться с вещами, которые годами лежат в квартире, не так-то просто. Впрочем, и хранить предметы, которые не приносят пользы – не самая лучшая идея.

Если вы хотите начать этот год с более чистой и более организованной кухни, пришло время убрать несколько вещей из нее. Конечно, выбрасывание просроченных продуктов – это первый и очевидный шаг, и есть еще несколько предметов, о которых вы даже не подозреваете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сломанные кухонные гаджеты

Специалисты утверждают, что если на вашей кухне стоят какие-то сломанные гаджеты, есть очень большие шансы, что они уже не будут никогда отремонтированы. Если они просто стояли в ящике в ожидании, что когда-то вы их отремонтируете, пришло время попрощаться с ними.

Они просто занимают место, а вы уже, скорее всего, научились обходиться и без них.

Мелкая бытовая техника, что используется редко

Немало людей имеют на кухне вполне рабочие приборы, которые, впрочем, используются совсем нечасто. Возможно, вы когда-то приобрели вафельницу, рисоварку, хлебопечку или йогуртницу, а потом обнаружили, что достаете их раз в полгода?

Если они только собирают пыль, будет лучше передать их кому-то, кто действительно ими воспользуется, или передать в комиссионный магазин.

Специи с истекшим сроком годности

Ели бы вы ели бы просроченную пищу? Если нет, тогда не стоит пользоваться и специями, в которых истек срок годности. Так, оказывается, приправы также его имеют. В если вы не можете вспомнить, когда купили пакетик орегано или паприки, стоит с ним попрощаться.

Со временем специи теряют свой вкус и начинают просто занимать драгоценное место на ящике.

Тарелки и кружки со сколами

К сожалению, кухонная посуда непременно раскалывается, потому что она не создана, чтобы служить вечно. И когда вы замечаете трещину или скол, нужно выбрасывать тарелку в мусорку – не только потому, что она потеряла привлекательный вид, но и потому, что они могут быть опасными для здоровья.

Такая посуда может расколоться в самый неподходящий момент, а в сколах могут поселиться бактерии.

Дубликаты посуды

Если вы регулярно готовите, целесообразно иметь дополнительную лопатку или большую ложку. Но нужно ли вам несколько овощечисток или штопоров? Проверьте свои ящики и избавьтесь от предметов, повторяющихся и только занимающих место.



Не стоит хранить одинаковую посуду / Фото Pexels

Старые контейнеры для еды

Пластиковые пищевые контейнеры имеют меньший срок годности, чем вы, вероятно, ожидаете. Со временем они начинают деформироваться и трескаться, или же могут полностью сломаться в микроволновке или посудомоечной машине.

Поэтому они не могут хранить пищу свежей, вместо этого только занимают место на полках.

Неиспользованные кулинарные книги

Конечно, не стоит избавляться от кулинарных книг, которыми вы пользуетесь регулярно. Но у вас, вероятно, есть несколько книг на кухне, которых вы касаетесь очень редко. И стоит быть реалистичными относительно того, стоят ли эти вещи места, которое они занимают.

Если вы постоянно ищете рецепты в интернете, тогда эти книги, вероятно, просто пылятся. Тогда стоит оставить всего одну или две, а остальные убрать, чтобы освободить место на полке.