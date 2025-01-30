Цього року потрібно викинути з кухні 7 речей: вони тільки забирають простір

Іноді прощатися з речами, які роками лежать у квартирі, не так-то просто. Втім, і зберігати предмети, які не приносять користі – не найкраща ідея.

Якщо ви хочете почати цей рік з чистішої та більш організованої кухні, настав час прибрати кілька речей з неї. Звісно, викидання протермінованих продуктів – це перший і очевидний крок, та є ще кілька предметів, про які ви навіть не підозрюєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зламані кухонні гаджети

Фахівці стверджують, що якщо на вашій кухні стоять якісь зламані гаджети, є дуже великі шанси, що вони вже не будуть ніколи відремонтовані. Якщо вони просто стояли у шухляді в очікуванні, що колись ви їх відремонтуєте, настав час попрощатися з ними.

Вони просто займають місце, а ви вже, скоріш за все, навчилися обходитися і без них.

Дрібна побутова техніка, що використовується рідко

Чимало людей мають на кухні цілком робочі прилади, які, втім, використовуються зовсім нечасто. Можливо, ви колись придбали вафельницю, рисоварку, хлібопічку чи йогуртницю, а потім виявили, що дістаєте їх раз на пів року?

Якщо вони тільки збирають пил, буде краще передати їх комусь, хто справді ними скористається, або ж передати в комісійний магазин.

Спеції з вичерпаним терміном придатності

Чи їли б ви протерміновану їжу? Якщо ні, тоді не варто користуватися і спеціями, в яких витік термін придатності. Так, виявляється, приправи також його мають. В якщо ви не можете пригадати, коли купили пакетик орегано чи паприки, варто з ним попрощатися.

З часом спеції втрачають свій смак та починають просто займати дорогоцінне місце на шухляді.

Тарілки та кухлі зі сколами

На жаль, кухонний посуд неодмінно розколюється, тому що він не створений, аби служити вічно. І коли ви помічаєте тріщину чи скол, потрібно викидати тарілку у смітник – не тільки через те, що вона втратила привабливий вигляд, але й через те, що вони можуть бути небезпечними для здоров'я.

Такий посуд може розколотися у найменш відповідний момент, а у сколах можуть поселитися бактерії.

Дублікати посуду

Якщо ви регулярно готуєте, доцільно мати додаткову лопатку чи велику ложку. Та чи потрібно вам кілька овочечисток, чи штопорів? Перевірте свої шухляди та позбудьтеся предметів, що повторюються та тільки займають місце.



Не варто зберігати однаковий посуд / Фото Pexels

Старі контейнери для їжі

Пластикові харчові контейнери мають менший термін придатності, ніж ви, певно, очікуєте. З часом вони починають деформуватися та тріскатися, або ж можуть повністю зламатися у мікрохвильовці чи посудомийній машині.

Тож вони не можуть зберігати їжу свіжою, натомість тільки займають місце на полицях.

Невикористані кулінарні книги

Звісно, не варто позбуватися кулінарних книг, якими ви користуєтеся регулярно. Та у вас, ймовірно, є кілька книг на кухні, яких ви торкаєтеся дуже рідко. І варто бути реалістичними щодо того, чи ці речі варті місця, яке вони займають.

Якщо ви постійно шукаєте рецепти в інтернеті, тоді ці книги, ймовірно, просто припадають пилом. Тоді варто залишити всього одну чи дві, а решту прибрати, аби звільнити місце на полиці.