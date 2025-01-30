Коли мед набуває кремової консистенції, то стає густим й каламутним, пише 24 Канал з посиланням на Express. Кристалізація меду є найпоширенішою причиною, через яку люди викидають продукт. Однак цього можна уникнути, знаючи секрет зберігання.

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Як правильно зберігати мед

Сирий мед, який довго зберігається, з часом може почати кристалізуватися. Проте його тип, спосіб зберігання й температура впливають на те, коли це саме станеться. Якщо дотримуватися правил, то солодкий продукт простоїть довго.

Кристалізація меду відбувається тоді, коли температура опускається нижче 10°C. Саме тому не варто зберігати мед в прохолодному підвалі чи приміщенні, яке погано опалюється. У гаражах та підсобних приміщеннях завжди низька температура, тому там його не рекомендовано тримати.



Правила зберігання меду / Фото Pexels

Добре зберігається консистенція меду за кімнатної температури – від 10 до 21°C тепла. Оптимальні умови може забезпечити прохолодна й суха шафа. Не рекомендовано тримати мед у пластику, оскільки цей матеріал схильний пропускати вологу, яка сприятиме кристалізації. Скляна тара краще утримує вологу в меді, якщо кришка щільно закрита.

Та якщо за певних обставин мед кристалізувався – не треба його викидати, оскільки він не зіпсувався, лише втратив консистенцію. Щоб його розм’якшити, потрібна тепла вода й невеличка миска. Налийте в ємність воду та поставте всередину банку з медом. Вода повинна піднятися на три чверті до краю банки. Далі чайною ложкою потрібно акуратно постійно помішувати мед. Вода повинна бути не гарячою, а лише теплою.