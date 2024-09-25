Эти 5 вещей уже пора выбросить из своей ванной, чтобы сделать ее действительно уютной

Ванная комната – это вторая после спальни комната, где вы должны чувствовать спокойствие и расслабление. Но возможно ли это, если она заполнена большим количеством ненужных и старых вещей?

Вероятно, вы еженедельно делаете уборку в ванной комнате и периодически убираете в ней беспорядок, сосредотачиваясь на пространстве под раковиной или перед зеркалом. Но есть и другие зоны комнаты, которые также требуют вашего внимания, пишет Real Simple.

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Почти пустые баночки

Действительно ли вы используете остатки на дне баночек? Или вы просто не решаетесь их выбросить, и они вместо этого стоят неделями или даже месяцами на полках? Если это так, тогда стоит все же распрощаться с почти пустой зубной пастой, маской для волос и пустой бутылкой от шампуня.

Тот маленький кусочек мыла

Если вы моетесь с мылом, этот маленький кусочек, который тает на миллиметр с каждым использованием, никогда не закончится. А впрочем, он неудобный, и скорее всего, вы даже не пользуетесь им, и в мыльнице накапливается немало таких кусочков, а вы все равно тянетесь к новому бруску. То пришло время избавиться от грязи на мыльной пены, что скапливается в мыльнице.

Продукты, которые вам просто не понравились

Купить вещь и обнаружить, что она вам не подходит – это нормально. И совсем необязательно заставлять себя и дальше пользоваться гелем для душа, от запаха которого вам становится неприятно. Вместо этого вы можете отдать его кому-то из друзей, а себе купить средство, которым будет приятно пользоваться.

Единственное, чего делать не стоит – так это оставлять батарею баночек в ванной, если вы не планируете ими пользоваться.

Старые бритвы

Вот чему точно не место в ванной комнате – так это старым бритвам. Они не просто негигиеничны и ненужные, но и опасны, ведь вы можете случайно порезаться, когда просто полезете за какой-то вещью в ванной комнате. Поэтому пришло время попрощаться с ними.



Старые бритвы нужно выбрасывать/ Фото Pexels

Грязь в стоке

Сток – это еще одно место, которому нужно уделить больше внимания. После каждого принятия душа там накапливаются волосы и другая грязь, а что же там происходит, если вы не чистили его месяц или два? Для того, чтобы эффективно прочистить его, вы можете использовать смесь уксуса и пищевой соды. Это решение улучшит дренаж и общее впечатление от принятия ванны, ведь она станет в разы чище.