Ці 5 речей вже час викинути зі своєї ванної, аби зробити її дійсно затишною

Ванна кімната – це друга після спальні кімната, де ви маєте відчувати спокій та розслаблення. Але чи це можливо, якщо вона заповнена великою кількістю непотрібних і старих речей?

Ймовірно, ви щотижня робите прибирання у ванній кімнаті і періодично прибираєте у ній безлад, зосереджуючись на просторі під раковиною чи перед дзеркалом. Та є й інші зони кімнати, які також потребують вашої уваги, пише Real Simple.

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Майже порожні баночки

Чи справді ви використовуєте залишки на дні баночок? Чи ви просто не наважуєтеся їх викинути, і вони натомість стоять тижнями чи навіть місяцями на полицях? Якщо це так, тоді варто все ж розпрощатися з майже пустою зубною пастою, маскою для волосся та порожньою пляшкою від шампуню.

Той маленький шматочок мила

Якщо ви миєтеся з милом, цей малесенький шматочок, який тане на міліметр з кожним використанням, ніколи не закінчиться. А втім, він незручний, і скоріш за все, ви навіть не користуєтеся ним, і в мильниці накопичується чимало таких шматочків, а ви все одно тягнетеся до нового бруска. То настав час позбутися бруду на мильної піни, що накопичується у мильниці.

Продукти, які вам просто не сподобалися

Купити річ і виявити, що вона вам не підходить – це нормально. І зовсім необов'язково примушувати себе й далі користуватися гелем для душу, від запаху якого вам стає неприємно. Натомість ви можете віддати його комусь з друзів, а собі купити засіб, яким буде приємно користуватися.

Єдине, чого робити не варто – так це залишати батарею баночок у ванній, якщо ви не плануєте ними користуватися.

Старі бритви

Ось чому точно не місце у ванній кімнаті – так це старим бритвам. Вони не просто негігієнічні та непотрібні, але й небезпечні, адже ви можете випадково порізатися, коли просто полізете за якоюсь річчю у ванній кімнаті. Тож настав час попрощатися з ними.



Старі бритви потрібно викидати / Фото Pexels

Бруд у стоці

Стік – це ще одне місце, якому потрібно приділити більше уваги. Після кожного прийняття душу там накопичується волосся на інший бруд, а що ж там відбувається, якщо ви не чистили його місяць чи два? Для того, щоб ефективно прочистити його, ви можете використати суміш оцту та харчової соди. Це рішення покращить дренаж та загальне враження від прийняття ванни, адже вона стане в рази чистішою.