В вашем доме есть несколько уголков, на которые вы, возможно, не обращаете столько внимания, сколько бы должны были, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И именно там прячутся предметы, которые нужно заменять чаще.

Интересно Ни одного паука не будет в доме: поможет овощ, которого они боятся

Пластиковые пищевые контейнеры

Если ваши остатки пищи уже не такие свежие после хранения в пластиковом контейнере, это может означать, что его пора заменить. Даже если пластик внешне выглядит нормально, со временем на нем могут появляться царапины, или же он медленно деформируется – особенно часто это случается, если контейнеры часто моют в посудомоечной машине.

Если контейнеры действительно старые, или вы не знаете, откуда они у вас взялись, использовать их может быть опасно. И ежегодная замена – это простой способ сделать вашу кухню более гигиеничной и безопасной.

Подушки

Помните ли вы, когда в последний раз заменяли подушки в доме? Если нет – тогда самое время побаловать себя и подарить себе лучший сон. Некоторые специалисты советуют заменять подушки ежегодно, или хотя бы относить их в химчистку. Ведь на этих предметах может накапливаться не только пыль, но и жир, пот и пылевые клещи.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно постирать подушки дома, чтобы они стали как новенькие.



Подушки нужно заменять время от времени / Фото Pexels

Губки и щетки для мытья посуды

То, что вы тщательно промываете щетки и губка для посуды или стираете их в посудомоечной машинке, еще совсем не означает, что на них нет микробов. Эти предметы нужно заменять даже чаще, чем раз в год – каждые несколько недель!

Нижнее белье и носки

Если ваше белье уже не сидит так, как раньше, а носки выглядят потрепанными, на них появляются потертости и дырки – эти вещи нужно выбросить и заменить новыми. Ведь нижнее белье и носки – это такие себе "рабочие лошадки" вашего гардероба, и вы носите их чаще всего. А это значит, что они также нуждаются и в более частой замене.

Белые футболки и рубашки

Возможно, вы очень любите свою белую футболку, но если вы живете в этой одежде, ее нужно ежегодно заменять. Белые футболки и майки – это практически основные вещи в гардеробе многих людей, и поэтому они довольно быстро тускнеют, деформируются и желтеют. И даже если вы часто и тщательно их стираете, он многократного ношения они теряют свежий вид.