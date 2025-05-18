Денег в доме не будет: виной этому эти 5 вещей

Предки верили, что некоторые вещи могут быть настоящими денежными оберегами, а другие же наоборот – отвабливают деньги от дома. И такие вещи могут быть достаточно опасными.

Некоторые вещи, которые вы годами держите в доме, могут влиять на ваше финансовое положение – и далеко не лучшим образом, сообщает 24 Канал. Для того, чтобы уберечь себя и свое благосостояние, от таких вещей лучше избавиться.

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Старая дырявая одежда

Если вы уже не носите одежду и не считаете ее привлекательной, хранить ее на полках или даже в кладовке не стоит – на энергетическом уровне она как бы будет мешать вам получить новые, лучшие вещи.

Поэтому когда на одежде появляется дырка – будь-то носок или платье – лучше сразу же или починить его, или избавиться.



От старой одежды нужно избавляться / Фото Pexels

Магниты и статуэтки

Если за магнитиками на холодильнике не видно самой техники, то это может свидетельствовать о том, что на обогащение в ближайшее время надеяться не стоит. Эзотерики верят, что эти предметы создают визуальный шум, который блокирует денежные потоки.

Кроме того, на магнитах может накапливаться пыль, а это не только приводит к беспорядку, но и приносит негативную энергетику в дом.

Треснувшая посуда

Если у вас из рук упала тарелка, и на ней появилась щербинка, пользоваться дальше такой посудой не стоит – через трещины будут вытекать все ваши деньги, а тогда они будут тратиться на разные неважные мелочи. Советуют пользоваться только целой, приятной вам посудой.

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Неисправные краны и сантехника

Вода, что капает из неисправного крана, или протекает с треснувшей трубы, вытягивает денежную энергетику из дома и может препятствовать финансовой стабильности. Поэтому затягивать с ремонтом сантехники точно не стоит. К слову, мы уже ранее объясняли, что делать, если протекает кран в ванной.

Бижутерия

Эзотерики верят, что украшения имеют свою энергетику – и в случае с дешевой бижутерией эта энергетика негативная. Можно хранить дома только золотые и серебряные украшения, ведь они накапливают позитив и притягивают к себе деньги. А вот искусственные камни и окрашенные под золото украшения имеют "пустую" энергию, и из-за них финансы задерживаться в доме не будут.