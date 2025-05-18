Грошей в домі не буде: виною цьому ці 5 речей

Предки вірили, що деякі речі можуть бути справжніми грошовими оберегами, а інші ж навпаки – відваблюють гроші від оселі. І такі речі можуть бути досить небезпечними.

Деякі речі, які ви роками тримаєте в оселі, можуть впливати на ваше фінансове становище – і далеко не найкращим чином, повідомляє 24 Канал. Для того, аби вберегти себе і свій добробут, таких речей краще позбутися.

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Старий дірявий одяг

Якщо ви вже не носите одяг та не вважаєте його привабливим, зберігати його на полицях чи навіть у коморі не варто – на енергетичному рівні він начебто заважатиме вам отримати нові, кращі речі.

Тож коли на одязі з'являється дірка – будь-то шкарпетка чи сукня – краще одразу ж або полагодити його, або позбутися.



Старого одягу потрібно позбуватися / Фото Pexels

Магніти та статуетки

Якщо за магнітиками на холодильнику не видно самої техніки, то це може свідчити про те, що на збагачення найближчим часом сподіватися не варто. Езотерики вірять, що ці предмети створюють візуальний шум, який блокує грошові потоки.

Окрім того, на магнітах може накопичуватися пил, а це не тільки призводить до безладу, але й приносить негативну енергетику в оселю.

Тріснутий посуд

Якщо у вас з рук впала тарілка, і на ній з'явилася щербинка, користуватися далі таким посудом не варто – через тріщини будуть витікати геть усі ваші гроші, а тоді вони витрачатимуться на різні неважливі дрібниці. Радять користуватися тільки цілим, приємним вам посудом.

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Несправні крани та сантехніка

Вода, що крапає з несправного крана, або ж протікає з тріснутої труби, витягує грошову енергетику з дому та може перешкоджати фінансовій стабільності. Тож затягувати з ремонтом сантехніки точно не варто. До слова, ми вже раніше пояснювали, що робити, якщо протікає кран у ванній.

Біжутерія

Езотерики вірять, що прикраси мають свою енергетику – і у випадку з дешевою біжутерією ця енергетика негативна. Можна зберігати вдома тільки золоті та срібні прикраси, адже вони накопичують позитив та притягують до себе гроші. А ось штучні камені та пофарбовані під золото прикраси мають "пусту" енергію, і через них фінанси затримуватися у домі не будуть.