Крапання води із крана навіть тоді, коли він повністю закритий, може викликати чимале роздратування. І, звісно, це свідчить про те, що у вашому крані є проблема, яку потрібно усунути.

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Чому з закритого крана тече вода?

Може бути кілька причин, через які із закритого крана підтікає вода. І одна із найбільш поширених – це зношування прокладок. Прокладки – це ті елементи, що ущільнюють кран та допомагають запобігти витоку води із нього, та з часом вони можуть зношуватися, і тоді вже не будуть виконувати свою функцію так ефективно.

Ще одна можлива причина – це нещільне прилягання крана до вашої труби. Таке іноді трапляється, якщо кран був встановлений неправильно, або ж у випадку, якщо труба пошкоджена.

Що робити, якщо з крана крапає вода

Коли з вашого крана крапає, перше, що вам потрібно зробити – це перекрити подачу води. Після цього ви вже визначаєте причину протікання. Якщо не виходить зробити це самостійно, найкращим рішенням буде звернутися за допомогою до фахівців.

Можливо, причина полягає саме у зносі прокладок чи сальників, і тоді її можна усунути самостійно. Для цього вам потрібно зняти кран та просто замінити зношені деталі. Якщо ж причина протікання криється у неправильному монтажі, ви також можете спробувати самі розібратися із цією проблемою.

Спробуйте розібрати кран і згодом встановити його правильно. А у випадку, якщо проблеми позбутися все ж не вдається, варто звернутися до сантехніка.

Чому тече кран біля основи

Зазвичай, якщо ваш кран протікає біля основи, це свідчить про зношування ущільнювача. Ця частина крана розташована в основі і відповідає за герметичність з'єднання вашого крана із трубою.

Для того, щоб усунути таке протікання, вам потрібно замінити зношене кільце ущільнювача. Для цього вам потрібно зняти кран та встановити новий ущільнювач.