Выбросьте эти 3 вещи уже сейчас: они отпугивают любовь

Эзотерики убеждены, что к вещам, которые вы держите у себя в доме, нужно относиться максимально внимательно. Ведь каждая вещь имеет свою уникальную энергетику.

Существует немало примет о том, как обычные бытовые вещи могут влиять на нашу жизнь. И сегодня эзотерики также в это верят: вроде бы одни вещи могут отпугивать от дома беду, другие – деньги, а еще некоторые – даже любовь, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно Не стоит их покупать: эти дрова почти не горят и только засоряют печку

Разбитые зеркала

Наши предки были убеждены, что когда зеркало разбивается, или на нем просто появляется заметная трещина, от него сразу же нужно избавиться. Ведь в зеркале вроде бы можно увидеть не только отражение, но и судьбу человека – поэтому часто их использовали для гадания.

И когда в доме есть такое зеркало, оно вроде искажает жизненные перспективы человека и даже может отпугивать от него потенциальных романтических партнеров. И многие даже не замечают, что треснувшее зеркало в ванной или в коридоре портит атмосферу и энергетику целого дома.

Вещи из предыдущих отношений

В них может остаться много энергии от предыдущих отношений – которые уже закончились, а значит, энергетика эта не слишком положительная и она будет окружать вас и в дальнейшем. Среди таких вещей могут быть фотографии или подарки, в которых вы не видите ничего плохого.



Вещи из предыдущих отношений хранить не стоит / Фото Pexels

Если вещь хорошая, ее можно продать или подарить кому-то, чтобы не выбрасывать. Но держать дома такие предметы все же не советуют.

"Одинокие" вещи

К таким относятся отдельные части наборов: например, если у вас была пара чашек, и одна из них разбилась или потерялась, хранить вторую не стоит – она притягивает к себе энергетику одиночества. А значит, потом она передается и на вас и на ваше жилье.