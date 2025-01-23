Викиньте ці 3 речі вже зараз: вони відлякують кохання

Езотерики переконані, що до речей, які ви тримаєте біля себе в оселі, потрібно ставитися максимально уважно. Адже кожна річ має свою унікальну енергетику.

Існує чимало прикмет про те, як звичайнісінькі побутові речі можуть впливати на наше життя. І сьогодні езотерики також у це вірять: начебто одні речі можуть відлякувати від дому біду, інші – гроші, а ще деякі – навіть кохання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Розбиті дзеркала

Наші предки були переконані, що коли дзеркало розбивається, чи на ньому просто з'являється помітна тріщина, його відразу ж потрібно позбутися. Адже в дзеркалі начебто можна побачити не тільки відображення, але й долю людини – тому часто їх використовували для ворожіння.

І коли у домі є таке дзеркало, воно начебто спотворює життєві перспективи людини та навіть може відлякувати від неї потенційних романтичних партнерів. І чимало людей навіть не помічають, що тріснуте дзеркало у ванній чи в коридорі псує атмосферу та енергетику цілого дому.

Речі з попередніх стосунків

В них може залишитися багато енергії від попередніх стосунків – які вже закінчилися, а значить, енергетика ця не надто позитивна і вона оточуватиме вас і надалі. Серед таких речей можуть бути фотографії чи подарунки, в яких ви не вбачаєте нічого поганого.



Речі з попередніх стосунків зберігати не варто / Фото Pexels

Якщо річ хороша, її можна продати чи подарувати комусь, аби не викидати. Але тримати вдома такі предмети все ж не радять.

"Самотні" речі

До таких стосуються поодинокі частини наборів: наприклад, якщо у вас була пара чашок, і одна з них розбилася чи загубилася, зберігати другу не варто – вона притягує до себе енергетику самотності. А значить, потім вона передається і на вас та на ваше житло.