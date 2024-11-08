Принесут деньги и удачу: в доме нужно держать эти 5 вещей в доме

Интерьер дома может быть чрезвычайно важным для энергетики. И если вы хотите привлечь успех в дом, тогда нужно убедиться в том, что держите там правильные предметы.

Все вещи, которые вы держите дома, имеют определенную энергетику. И некоторые могут быть как "магнитом", который привлечет к вам и успех, и удачу, и финансовую стабильность, сообщает 24 Канал.

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Зеленый цвет

В дизайне зеленый цвет используют из-за того, что он спокойный и приятный для глаза. Но эзотерики убеждены также, что это цвет богатства и величия, поэтому и советуют использовать как можно больше зеленых элементов в интерьере.

Аквариум

Аквариум – это символ материального достатка, и держать его дома – это очень хороший знак. Но это не значит, что вам нужно завести десять рыбок и держать большой сосуд у себя дома. Вполне достаточно будет небольшого аквариума и одной золотой рыбки в нем.



Аквариум может привлечь в дом деньги / Фото Pexels

Гвоздь

Может показаться довольно странным держать гвоздь у себя дома, однако этот обычный предмет наделен очень сильной энергетикой. Он может привлечь в дом счастье и достаток, а также выполняет роль талисмана и защищает дом от завистников.

Картины

Картины лучше всего вешать в спальне, ведь там они будут действовать лучше. Их считают символом удачи и достатка, но важно следить за тем, что же на них изображено. Лучше выбирать пейзажи, или такие изображения, что вдохновляют вас. Следите за тем, чтобы на стене не висело более, чем 3 картины.

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Фрукты и сладости

Это – символ достатка и радости, а также удачи. Всегда на столе должна стоять ваза со свежими фруктами. Эффект можно усилить, если поставить ее на красную салфетку.