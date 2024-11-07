Белый налет на земле в горшках – это действительно неприятное явление, и сталкивался с ним, вероятно, каждый цветовод, сообщает 24 Канал. Он может не только портить вид вазона, но и сигнализировать о проблемах с растением.

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Почему появляется белый налет в горшках

Налет может быть нескольких типов. И если вы коснулись его рукой, а он жесткий, известковый, значит, могут быть такие причины его появления:

Полив жесткой водой. Если вы поливаете растение слишком сильно, влага начинает быстрее испаряться, и на поверхности горшка остаются соли и минералы. А если полива недостаточно, то водой пропитывается только верхний слой земли, а это также приводит к появлению белой пленки.

Если вы поливаете растение слишком сильно, влага начинает быстрее испаряться, и на поверхности горшка остаются соли и минералы. А если полива недостаточно, то водой пропитывается только верхний слой земли, а это также приводит к появлению белой пленки. Сухой воздух. Если в помещении слишком сухо, то почва будет пересыхать значительно быстрее, и это приведет к тому, что соли не будут выводиться, а будут оставаться на земле.

Если в помещении слишком сухо, то почва будет пересыхать значительно быстрее, и это приведет к тому, что соли не будут выводиться, а будут оставаться на земле. Избыток удобрений . Иногда очень большое количество удобрений может привести к тому, что растение не успевает поглощать все питательные элементы. Из-за этого они остаются на поверхности.

. Иногда очень большое количество удобрений может привести к тому, что растение не успевает поглощать все питательные элементы. Из-за этого они остаются на поверхности. Слишком большой горшок. Если вазон неподходящего размера, это также приводит к тому, что излишки питательных веществ просто сохраняются на поверхности почвы в виде солей.

Для того, чтобы избавиться от такого поражения белым налетом, нужно снять с горшка слой пораженного грунта, тщательно протереть стенки и заполнить новой землей.

Но есть и другой тип белого налета в горшке, значительно опаснее – плесень. Если вам кажется, что земля пушистая и влажная, это значит, что она заражена патогенными грибами.

С плесенью шутить нельзя, и она требует немедленной борьбы! Хорошая новость заключается в том, что избавиться от нее можно с помощью подручных средств и без токсичной химии.



Плесень в горшках опасна / Фото Pexels

Противогрибковой присыпкой, например, может стать обычный коричневый порошок, что можно найти в супермаркете – корица. Для начала нужно убрать налет с поверхности субстрата. Можете присыпать растение свежим грунтом и внести удобрения. После этого нужно посыпать землю корицей. Еще лучше будет, если вы смешаете ее с верхним слоем почвы.

Впрочем, если плесени в горшке действительно много, лучше полностью пересадить растение, чтобы спасти его от пагубного влияния.