Білий наліт на землі в горщиках – це справді неприємне явище, і стикався з ним, певно, кожний квітникар, повідомляє 24 Канал. Він може не тільки псувати вигляд вазона, але й сигналізувати про проблеми із рослиною.

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Чому з'являється білий наліт в горщиках

Наліт може бути кількох типів. І якщо ви торкнулися його рукою, а він жорсткий, вапняний, значить, можуть бути такі причини його появи:

Полив жорсткою водою. Якщо ви поливаєте рослину надто сильно, волога починає швидше випаровуватися, і на поверхні горщика залишаються солі та мінерали. А якщо поливу недостатньо, то водою просочується тільки верхній шар землі, а це також призводить до появи білої плівки.

Якщо ви поливаєте рослину надто сильно, волога починає швидше випаровуватися, і на поверхні горщика залишаються солі та мінерали. А якщо поливу недостатньо, то водою просочується тільки верхній шар землі, а це також призводить до появи білої плівки. Сухе повітря. Якщо у приміщенні надто сухо, то ґрунт буде пересихати значно швидше, і це призведе до того, що солі не будуть виводитися, а залишатимуться на землі.

Якщо у приміщенні надто сухо, то ґрунт буде пересихати значно швидше, і це призведе до того, що солі не будуть виводитися, а залишатимуться на землі. Надлишок добрив . Іноді дуже велика кількість добрив може призвести до того, що рослина не встигає поглинати всі поживні елементи. Через це вони залишаються на поверхні.

. Іноді дуже велика кількість добрив може призвести до того, що рослина не встигає поглинати всі поживні елементи. Через це вони залишаються на поверхні. Надто великий горщик. Якщо вазон невідповідного розміру, це також призводить до того, що надлишки поживних речовин просто зберігаються на поверхні ґрунту у вигляді солей.

Для того, щоб позбутися такого ураження білим нальотом, потрібно зняти з горщика шар ураженого ґрунту, ретельно протерти стінки та заповнити новою землею.

Але є й інший тип білого нальоту у горщику, значно небезпечніший – пліснява. Якщо вам здається, що земля пухнаста та волога, це значить, що вона заражена патогенними грибами.

З пліснявою жартувати не можна, і вона потребує негайної боротьби! Хороша новина полягає в тому, що позбутися її можна за допомогою підручних засобів і без токсичної хімії.



Пліснява в горщиках небезпечна / Фото Pexels

Протигрибковою присипкою, наприклад, може стати звичайний коричневий порошок, що можна знайти у супермаркеті – кориця. Для початку потрібно прибрати наліт з поверхні субстрату. Можете присипати рослину свіжим ґрунтом та внести добрива. Після цього потрібно посипати землю корицею. Ще краще буде, якщо ви змішаєте її з верхнім шаром ґрунту.

Втім, якщо плісняви в горщику і справді багато, краще повністю пересадити рослину, аби врятувати її від згубного впливу.