Не спешите с влажной уборкой: 5 вещей в доме, которые нельзя мыть водой

Очень часто вода и влажная тряпка является основным способом очистки в квартире. А влажная уборка – казалось бы, основа чистого дома. Вот только далеко не все можно вытирать водой.

Если нужно быстро что-то убрать в доме, первое, что хочется сделать – это протереть предмет влажной тряпкой, сообщает 24 Канал. Вот только с некоторыми вещами так можно принести больше вреда, чем пользы.

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Деревянная мебель и пол

Независимо от того, или в вашем доме из дерева сделан пол, или только мебель, этот материал в целом очень хорошо впитывает в себя влагу, а из-за этого потом может трескаться, прогибаться, набухать и деформироваться.

Поэтому последнее, что вы должны делать с любым деревом – это мочить его. Даже если мебель лакированная, рисковать все равно не стоит. Вместо этого нужно использовать специальные средства, которые можно найти в хозяйственных магазинах.

Декоративный и обычный кирпич

Не стоит чистить кирпич с помощью воды, ведь жидкость может растворить соли и минералы, содержащиеся в нем. В результате кирпич может выглядеть даже более грязным. К тому же вода будет попадать в поры, а это может привести к разрушению материала.

Газовые конфорки

Вода может попасть в систему зажигания, а это станет причиной повреждения некоторых компонентов, или даже всего газового оборудования. Кроме того, из-за воды могут повредиться некоторые газовые клапаны, а это в конечном итоге приведет к появлению коррозии и ржавчины.



Газовые конфорки нельзя чистить водой / Фото Pexels

Музыкальные инструменты

Очень часто музыкальные инструменты также изготавливают из дерева, а это значит, что попадание влаги на них может испортить материал. И в этом случае это повлияет не только на внешний вид вещи, но и на качество звука и инструмента в целом.

Ювелирные изделия

Особенно осторожными нужно быть, когда речь идет о чистке латуни и серебра. Многие изделия имеют защитное покрытие, которое может стираться от регулярного контакта с водой. Кроме того, нельзя также чистить водой и столовое серебро, ведь на нем могут остаться неприятные пятна, которые испортят его вид.